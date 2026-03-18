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Παρέμβαση Κακλαμάνη για να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πολιτική
10:16 - 18 Μαρ 2026

Παρέμβαση Κακλαμάνη για να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle

Reporter.gr Newsroom
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Την αναστολή και επανεξέταση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας ζητά με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων τονίζοντας ότι η λειτουργία του ελληνόφωνου προγράμματος αποτελεί ένα γεγονός εξαιρετικά σημαντικό καθώς «οι γλώσσες παραμένουν ζωντανές και σφυρηλατούν δεσμούς ανάμεσα στους λαούς, μόνο όταν δεν υποτιμούνται ή πέφτουν στην αφάνεια», σημειώνει ότι δυστυχώς η απόφαση οριστικής διακοπής από1/1/2027 αφορά αποκλειστικά και μόνο το ελληνικό πρόγραμμα, από τα 32 ξενόγλωσσα που λειτουργούν.

Στη δήλωσή του ο κ. Ν. Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα DW. Και σημειώνει με έμφαση ότι στην Γερμανία διαβιούν πάνω από 500 χιλιάδες Έλληνες της διασποράς γεγονός, που σημαίνει ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση συντελείται ο υποβιβασμός μιας επίσημης γλώσσας δύο κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Η ιστορική μνήμη συναντά την αναγκαιότητα του σήμερα και την διαρκή αναζήτηση της ποιοτικής και πολυφωνικής ενημέρωσης. Το ελληνικό πρόγραμμα της DW ενσαρκώνει τα παραπάνω με τρόπο αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο στην κατεύθυνση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας που υπερασπίζεται τόσο το γερμανικό όσο και το κοινό μας σπίτι, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Υπογραμμίζει τέλος ότι οι εκπομπές της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για τους Έλληνες δεν έχουν σημασία μόνο για τον καθοριστικό ρόλο στην έγκυρη ενημέρωση την περίοδο της δικτατορίας του 1967 στην χώρα μας, «αλλά και γιατί “ακούμπησαν” με σεβασμό τις δύο χώρες Ελλάδα και Γερμανία, σε όλη την πορεία των μεταξύ τους σχέσεων από το 1964 μέχρι και σήμερα».

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