Ν. Παππάς: «Πάμε όλοι μαζί», με Φάμελλο, Τσίπρα, Κατσέλη, Κοτζιά, Κόκκαλη και Νέα Αριστερά

Ο Νίκος Παππάς εξέφρασε τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) την προσδοκία του για ένα κοινό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων της Αριστεράς στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Με αφορμή ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές, ο κ. Παππάς απάντησε ως εξής:

«Θεωρώ γίνονται βήματα στις τελευταίες μέρες, θα περίμενα να τα δω και δημόσια, με μια συνάντηση των επικεφαλής των κομμάτων, των πολιτικών κινήσεων και των προσωπικοτήτων για να καταλήξουμε γρήγορα στην δέσμευση ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Θεωρώ ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια εκλογική συμμαχία».

Και μίλησε με ονόματα:

«Θα ήθελα να δω άμεσα συναντήσεις ενδεχομένως ανά δύο αλλά και το στρογγυλό τραπέζι που θα πει «πάμε όλοι μαζί», και με τον Φάμελλο και με τον Τσίπρα και με την Κατσέλη και με τον Κοτζιά και με τον Π. Κόκκαλη, μακάρι και η Νέα Αριστερά να αναθεωρήσει μια τακτική που λέει ότι δεν είναι ευρύ το μέτωπο στο οποίο θέλει να συμμετέχει».

Σχετικά με το νέο κόμμα Τσίπρα σχολίασε: «Ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολλά χρόνια, και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, έχει υπηρετήσει την πολιτική των συνεργασιών και γνωρίζει κι ο ίδιος ότι οι συνεργασίες ξεκινούν με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Η ωριμότητα και η ετοιμότητα των πολιτικών δυνάμεων να συνεργαστούν δεν είναι ίδια για όλους τις ίδιες στιγμές ούτε ξεκινάνε όταν θεωρήσει εαυτόν έτοιμο κι ο τελευταίος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνατότητες».