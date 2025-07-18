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Τέλος από σήμερα (18/7) ο Δακτύλιος για το καλοκαίρι
Ειδήσεις
08:52 - 18 Ιουλ 2025

Τέλος από σήμερα (18/7) ο Δακτύλιος για το καλοκαίρι

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Σταματάει από την Παρασκευή (18/7) ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα επιτρέπεται κανονικά. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που βρίσκεται σε ισχύ, ο Δακτύλιος θα επανέλθει στα μέσα του προσεχούς Οκτωβρίου.

Τα όρια του δακτυλίου

Ο δακτύλιος θα εκτείνεται στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Οι εξαιρέσεις

Δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στο ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 195948 από 07/10.10.2024 (ΦΕΚ 5627, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα δύνανται να εκτυπώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

  • Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,
  • Αυτοκινήτων EURO 6,πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020),
  • Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη
  • Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.2021 και εφεξής.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους - Οι ώρες του μέτρου

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:

  • Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07.00 έως 20.00,
  • Παρασκευή, ώρες 07.00 έως 15.00.

Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

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