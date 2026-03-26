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Αναιμική αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Αυξήθηκε η απόδοση του ελληνικού 10ετούς
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 26 Μαρ 2026

Αναιμική αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Αυξήθηκε η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

Reporter.gr Newsroom
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Η ετεροχρονισμένη απόπειρα αντίδρασης στο ΧΑ (ΓΔ πρωινό υψηλό στις 2070 μονάδες +0.6%) λόγω της χθεσινής αργίας δεν είχε την απαιτούμενη συνέπεια και συνέχεια με τον ΓΔ να κυμαίνεται μέχρι τα χαμηλά των 2044 μονάδων (-0.67%) και να κλείνει τελικά στις 2060 +0.1%.

Βασικός λόγος της αρνητικής διαφοροποίησης της ελληνικής αγοράς οι αντικρουόμενες πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην ΜΑ για την πιθανότητα εκεχειρίας, με τις ευρωπαϊκές αγορές στο συνηθισμένο roller coaster σε κατηφορικό σκέλος (DAX -1.3%) αλλά και οι ανησυχίες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις αγορές ομολόγων (ελληνικό 10ετές 3.83%, εξάμηνα έντοκα στο 2.16%) εξαιτίας της αλλαγής στις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων του ευρώ.

Η σχετική ισορροπία ανοδικών καθοδικών στον FTSE (12/13) είχε θετικούς και αρνητικούς πρωταγωνιστές, με κύριους εκφραστές της 1ης τις ΜΠΕΛΑ +2.8%, ΕΕΕ +1.7%, ΕΤΕ +1.8%, ΔΑΑ +0.8% και CENER +3.5%, ενώ στην 2η βρίσκουμε μετοχές κυρίως του τραπεζικού κλάδου όπως OPTIMA -1.7%, BOCHGR -1.4%, ΠΕΙΡ -1.8% και από τις υπόλοιπες ΜΟΗ -1.9%, ΔΕΗ -1.7% , ALWN -1.2% και ΕΥΔΑΠ -3.1%.

Το πιο ανησυχητικό σημείο έχει να κάνει με την αδυναμία του ΔΤΡ (2232 -0,1%) να κινηθεί υψηλότερα του ΚΜΟ των 200 ημερών (2068 μονάδες), όντας εδώ και αρκετές συνεδριάσεις σε bear market (-22% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά), κλάδος που ελέγχει κατά 40% την πορεία του ΓΔ. Τα αποτελέσματα έτους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (σταθερά έσοδα στα 12,3 δις, ελαφρώς μειωμένη κερδοφορία στα 5,3 δις -2% και πολύ υψηλότερα μερίσματα) πάντως δεν δικαιολογούν απαισιόδοξες σκέψεις, ενώ και πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ (2 περιμένουν οι αναλυτές μέσα στο 2026) μάλλον θετικά θα αποτυπωθούν στα μεγέθη έτους.

Στην υπόλοιπη αγορά πτωτικά κινήθηκαν οι δείκτες της μεσαίας (FTSEM -0.2%) και χαμηλής (ATHEX_SCI -1%) κεφαλαιοποίησης με τις κυριότερες μεταβολές σε ΚΡΙ +2.2%, ΟΛΠ +1.1%, ΙΝΤΕΚ +3%, ΦΡΛΚ +2.5%, ACAG +1%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ +0.8% ενώ στο κόκκινο έκλεισαν η CREDIA -3.7% η διοίκηση της οποίας είχε σήμερα το μεσημέρι αναλυτική παρουσίαση για τα μελλοντικά βήματα με κινητήριο δύναμη την εξαγορά στην Μάλτα , BYLOT -2.7%, NOVAL -2.3%, ΠΛΑΘ -1.6% και ΙΝΤΚΑ -1.4%.

Επιβεβαιώνονται τα θετικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με καθαρό πλεόνασμα στο δίμηνο περίπου 900 εκ. και πρωτογενές κοντά στα 3 δις, ενώ και τα οριστικά στοιχεία του 2025 οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο σε περίπτωση που απαιτηθεί για νέες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση σε κρίσιμους τομείς.

Σε επιχειρηματικά νέα, η ΕΕΕ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να βγει στις αγορές με τρία νέα ομόλογα (διαφορετικές λήξεις) για να καλύψει μερικώς την πολύ σημαντική εξαγορά της CCBA ζητώντας κατ’ ελάχιστο 1,5 δις. με την συνολική ζήτηση να ξεπερνάει τα 8 δις. , ενώ στην ALWN ανακοινώθηκε η πρώτη θέση short (0.5%) από την Marble Bar AM.

Σε ότι αφορά στα συνολικά αποτελέσματα των εισηγμένων μετοχών του FTSE και με μόλις πέντε εταιρίες να υπολείπονται για την συμπλήρωση του παζλ (METLEN, ΕΥΔΑΠ, AKTR, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΠΕΛΑ) το βασικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι και το 2025 ήταν άλλο ένα έτος ιστορικών μεγεθών για την αγορά, με τα έσοδα (20/25 εταιρίες) να παρουσιάζουν αύξηση +1.5%, τα ebitda +4.9% και τα κέρδη +7.2%.

Οι πληροφορίες γύρω από την ΜΑ συγκλίνουν στο ότι το σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι μάλλον καταλυτικό για την έκβαση είτε των διαπραγματεύσεων (θετικό σενάριο) είτε των συγκρούσεων (χερσαία επιχείρηση, αρνητικό σενάριο) με τις εταιρίες να αρχίζουν να αποτιμούν σε εσωτερικές διεργασίες τα πολύ αρνητικά σενάρια (πετρέλαιο 150-200$) και τις αγορές να εξακολουθούν να κινούνται με νευρικότητα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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