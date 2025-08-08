ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισχυρό κλείσιμο για Wall: Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq - Ενισχυμένος ο S&amp;P 500 με ώθηση από την Apple
Χρηματιστήρια
23:34 - 08 Αυγ 2025

Ισχυρό κλείσιμο για Wall: Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq - Ενισχυμένος ο S&P 500 με ώθηση από την Apple

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές ενισχύθηκαν την Παρασκευή 8/8, οδηγώντας τους τρεις βασικούς δείκτες σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 206μονάδων, ή 0,47% κλείνοντας στις 44.175,61 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,78% στις 6.389,45 μονάδες, ενώ ο σύνθετος δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,98% κλείνοντας στις 21,450.02 μονάδες, φτάνοντας σε νέο ιστορικό κλεισίματος.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν θετικά πρόσημα για την εβδομάδα, με ισχυρές αποδόσεις, με τον Dow Jones (30 μετοχές) να καταγράφει άνοδο 1,4%, τον ευρύ δείκτη S&P 500 να ενισχύεται κατά2,4% και τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να σημειώνει άνοδο 3,9% για την εβδομάδα που κλείνει σήμερα.

Η απόδοση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερη αισιοδοξία των επενδυτών, ειδικά στον τεχνολογικό τομέα, καθώς και την αντίδραση της αγοράς στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις εμπορικές πολιτικές και τις κινήσεις εταιρειών όπως η Apple.

Η Apple οδηγεί την αγορά

Η Apple ενίσχυσε τόσο τον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500 όσο και τον Nasdaq. Η μετοχή του κατασκευαστή του iPhone έχει εκτιναχθεί κατά 13% αυτή την εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση σχεδίων για δαπάνες περίπου 600 δισ. δολαρίων σε διάστημα τετραετίας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο προσπάθειας κατευνασμού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η μετοχή οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα της από τον Ιούλιο του 2020.

Η τελευταία άνοδος της Apple επιταχύνθηκε αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και chips, με εξαίρεση για τις εταιρείες που παράγουν εντός Ηνωμένων Πολιτειών. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 4% επιπλέον την Παρασκευή.

Οι επενδυτές φάνηκαν να εκλαμβάνουν τον δασμό στους ημιαγωγούς ως λιγότερο αυστηρό από ό,τι αναμενόταν, ενώ παράλληλα παρέβλεψαν τους “ανταποδοτικούς” δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Μεταξύ των υψηλότερων δασμών περιλαμβάνονται: 41% για τη Συρία και 40% για το Λάος και τη Μιανμάρ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τα αμερικανικά δικαστήρια την Παρασκευή να μην ακυρώσουν την πολιτική του για τους δασμούς, γράφοντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι αν το πράξουν: «Θα είναι σαν το 1929 ξανά — μια ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ». Πρόσθεσε επίσης ότι οι δασμοί έχουν τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην αγορά.

Οι μετοχές είχαν καταρρεύσει μετά την ευρείας κλίμακας ανακοίνωση δασμών του Τραμπ τον Απρίλιο, με τον S&P 500 να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, αφού σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από το 2020.

Αναλυτές: Οι αγορές δεν φοβούνται όσο παλιά, αλλά το μήνυμα παραμένει ασαφές

Ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, δήλωσε: «Η αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση της 2ας Απριλίου δείχνει κάπως πώς αισθάνονται οι αγορές για τους δασμούς. Οι επενδυτές κατά κύριο λόγο περιμένουν ότι η κυβέρνηση δεν θα υλοποιήσει υπερβολικά επιθετικά σχέδια δασμών, οπότε είναι σαν το “αυγό και η κότα” και νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμα στα τελικά στάδια κατανόησης αυτής της δυναμικής».

Στην συνέχεια συμπλήρωσε: «Αν οι αγορές το προβλέπουν αυτό αλλά δεν αντιδρούν, περιμένοντας την αλλαγή, η κυβέρνηση μπορεί να το εκλάβει ως επιβεβαίωση της πολιτικής της από την αγορά, και όχι ως σιωπηλή προσμονή για αναδίπλωση, οπότε είναι μια περίπλοκη ισορροπία».

Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία πτώση 5% λόγω δασμών και Ουκρανίας

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν εκ νέου την Παρασκευή, καθώς τα σενάρια περί συμφωνίας ΗΠΑ–Ρωσίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών λόγω των νέων δασμών του Προέδρου Τραμπ, οδήγησαν σε ευρύτερη αποστροφή κινδύνου στην αγορά.

Το Brent διαμορφωνόταν στα 66,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 7 σεντς, ενώ το WTI υποχωρούσε κατά 21 σεντς ή 0,3%, στα 63,67 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent έκλεισε με απώλειες 4,8%, ενώ το WTI με -5,5%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση από τα τέλη Ιουνίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 23:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Απομακρύνει τον επικεφαλής της εφορίας - Ο Μπέσεντ προσωρινός επικεφαλής
Ειδήσεις

Τραμπ: Απομακρύνει τον επικεφαλής της εφορίας - Ο Μπέσεντ προσωρινός επικεφαλής

100 μέρες Μερτς: Υποχωρεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη νέα κυβέρνηση
Ειδήσεις

100 μέρες Μερτς: Υποχωρεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη νέα κυβέρνηση

Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 33,5% - Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

Τουρκία: Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 33,5% - Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Αναστάτωση στις αγορές χρυσού από φημολογούμενους δασμούς - Ο Λευκός Οίκος μιλά για παραπληροφόρηση
Εμπορεύματα

Αναστάτωση στις αγορές χρυσού από φημολογούμενους δασμούς - Ο Λευκός Οίκος μιλά για παραπληροφόρηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&amp;P 500 σε νέο ρεκόρ
Χρηματιστήρια

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι
Χρηματιστήρια

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&amp;P 500
Χρηματιστήρια

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ