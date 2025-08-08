Ισχυρό κλείσιμο για Wall: Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq - Ενισχυμένος ο S&P 500 με ώθηση από την Apple

Οι μετοχές ενισχύθηκαν την Παρασκευή 8/8, οδηγώντας τους τρεις βασικούς δείκτες σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 206μονάδων, ή 0,47% κλείνοντας στις 44.175,61 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,78% στις 6.389,45 μονάδες, ενώ ο σύνθετος δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,98% κλείνοντας στις 21,450.02 μονάδες, φτάνοντας σε νέο ιστορικό κλεισίματος.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν θετικά πρόσημα για την εβδομάδα, με ισχυρές αποδόσεις, με τον Dow Jones (30 μετοχές) να καταγράφει άνοδο 1,4%, τον ευρύ δείκτη S&P 500 να ενισχύεται κατά2,4% και τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να σημειώνει άνοδο 3,9% για την εβδομάδα που κλείνει σήμερα.

Η απόδοση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερη αισιοδοξία των επενδυτών, ειδικά στον τεχνολογικό τομέα, καθώς και την αντίδραση της αγοράς στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις εμπορικές πολιτικές και τις κινήσεις εταιρειών όπως η Apple.

Η Apple οδηγεί την αγορά

Η Apple ενίσχυσε τόσο τον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500 όσο και τον Nasdaq. Η μετοχή του κατασκευαστή του iPhone έχει εκτιναχθεί κατά 13% αυτή την εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση σχεδίων για δαπάνες περίπου 600 δισ. δολαρίων σε διάστημα τετραετίας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο προσπάθειας κατευνασμού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η μετοχή οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα της από τον Ιούλιο του 2020.

Η τελευταία άνοδος της Apple επιταχύνθηκε αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και chips, με εξαίρεση για τις εταιρείες που παράγουν εντός Ηνωμένων Πολιτειών. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 4% επιπλέον την Παρασκευή.

Οι επενδυτές φάνηκαν να εκλαμβάνουν τον δασμό στους ημιαγωγούς ως λιγότερο αυστηρό από ό,τι αναμενόταν, ενώ παράλληλα παρέβλεψαν τους “ανταποδοτικούς” δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Μεταξύ των υψηλότερων δασμών περιλαμβάνονται: 41% για τη Συρία και 40% για το Λάος και τη Μιανμάρ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τα αμερικανικά δικαστήρια την Παρασκευή να μην ακυρώσουν την πολιτική του για τους δασμούς, γράφοντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι αν το πράξουν: «Θα είναι σαν το 1929 ξανά — μια ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ». Πρόσθεσε επίσης ότι οι δασμοί έχουν τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην αγορά.

Οι μετοχές είχαν καταρρεύσει μετά την ευρείας κλίμακας ανακοίνωση δασμών του Τραμπ τον Απρίλιο, με τον S&P 500 να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, αφού σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από το 2020.

Αναλυτές: Οι αγορές δεν φοβούνται όσο παλιά, αλλά το μήνυμα παραμένει ασαφές

Ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, δήλωσε: «Η αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση της 2ας Απριλίου δείχνει κάπως πώς αισθάνονται οι αγορές για τους δασμούς. Οι επενδυτές κατά κύριο λόγο περιμένουν ότι η κυβέρνηση δεν θα υλοποιήσει υπερβολικά επιθετικά σχέδια δασμών, οπότε είναι σαν το “αυγό και η κότα” και νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμα στα τελικά στάδια κατανόησης αυτής της δυναμικής».

Στην συνέχεια συμπλήρωσε: «Αν οι αγορές το προβλέπουν αυτό αλλά δεν αντιδρούν, περιμένοντας την αλλαγή, η κυβέρνηση μπορεί να το εκλάβει ως επιβεβαίωση της πολιτικής της από την αγορά, και όχι ως σιωπηλή προσμονή για αναδίπλωση, οπότε είναι μια περίπλοκη ισορροπία».

Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία πτώση 5% λόγω δασμών και Ουκρανίας

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν εκ νέου την Παρασκευή, καθώς τα σενάρια περί συμφωνίας ΗΠΑ–Ρωσίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών λόγω των νέων δασμών του Προέδρου Τραμπ, οδήγησαν σε ευρύτερη αποστροφή κινδύνου στην αγορά.

Το Brent διαμορφωνόταν στα 66,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 7 σεντς, ενώ το WTI υποχωρούσε κατά 21 σεντς ή 0,3%, στα 63,67 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent έκλεισε με απώλειες 4,8%, ενώ το WTI με -5,5%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση από τα τέλη Ιουνίου.