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Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού εν μέσω φόβων για παγκόσμια ύφεση
Χρηματιστήρια
09:45 - 13 Μαρ 2026

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού εν μέσω φόβων για παγκόσμια ύφεση

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Παρασκευή (13/3), καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν λόγω νέων φόβων ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την προσφορά ενέργειας, ενισχύοντας τις ανησυχίες για μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σε ομιλία του αργά το βράδυ της Πέμπτης (12/3) ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά και ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει και άλλα μέτωπα στον πόλεμο εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Alireza Tangsiri, ενίσχυσε επίσης τη συγκεκριμένη απειλή με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας για «τα σκληρότερα πλήγματα στον επιτιθέμενο εχθρό».

Την ίδια στιγμή, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, Brent, εκτινάχθηκε κατά 9,22%, κλείνοντας στα 100,46 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη. Ήταν η πρώτη φορά που το Brent έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια από τον Αύγουστο του 2022. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 9,72%, κλείνοντας στα 95,73 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν αυξημένες βραχυπρόθεσμα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Rob Thummel, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Tortoise Capital, στην εκπομπή Squawk Box Asia του CNBC την Παρασκευή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,14%, κλείνοντας στις 8.617,1 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 1,40%, κλείνοντας στις 53.693.00 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε 0,57% στις 3.629 μονάδες. Η Honda Motor κατέρρευσε πάνω από 6%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στον Nikkei, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία προέβλεψε την πρώτη ετήσια ζημία της εδώ και σχεδόν 70 χρόνια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης Kospi της South Korea σημείωσε πτώση 1,72% στις 5.487,24 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε 0,4% στις 1.152,96 μονάδες.

Τέλος, ο δείκτης Hang Seng Index του Hong Kong υποχώρησε 1% κινούμενος στις 25,461.00 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής China σημείωσε πτώση 0,39%.

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