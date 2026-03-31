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Ευρωαγορές σε μεταβλητότητα: Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη χειρότερη μηνιαία επίδοση από το 2020
Χρηματιστήρια
10:57 - 31 Μαρ 2026

Ευρωαγορές σε μεταβλητότητα: Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη χειρότερη μηνιαία επίδοση από το 2020

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με έντονη μεταβλητότητα στις αρχές της συνεδρίασης της Τρίτης 31/3 και οδεύουν προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή τους από το 2020, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν παραμένει έντονη.

Περί τις 8:30 π.μ. ώρα Λονδίνου, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά περίπου 0,62% στις 584,34 μονάδες, αφού αρχικά είχε περάσει σε αρνητικό έδαφος μετά το άνοιγμα. Οι περισσότερες επιμέρους αγορές και κλάδοι κινούνται ανοδικά. Τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται ως εξής:

  • Γερμανικός DAX: +0,86% στις 22.704,90 μονάδες
  • Γαλλικός CAC 40: +0,53% στις 7.815,13 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE 100: +0,72% στις 10.200,96 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +0,45% στις 44.021,24 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +1,05% στις 17.112,80 μονάδες

Παρά την προσωρινή ανάκαμψη, ο δείκτης STOXX καταγράφει απώλειες της τάξης του 8,5% για τον Μάρτιο, επίδοση που, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η χειρότερη από τις αρχές του 2020, όταν η πανδημία της COVID-19 οδήγησε σε γενικευμένα lockdown στην Ευρώπη.

Στην Ασία-Ειρηνικό, οι αγορές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να αποφύγει μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό. Εκτιμάται ότι μια επιχείρηση για την επαναλειτουργία του κρίσιμου αυτού θαλάσσιου περάσματος θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση πέρα από τον αρχικό χρονικό ορίζοντα των έξι εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν μπορούν να επιτευχθούν «σε εβδομάδες και όχι σε μήνες», υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των επιχειρησιακών στόχων έχει ήδη υλοποιηθεί.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν μικρή άνοδο το πρωί της Τρίτης, αφού είχαν υποχωρήσει στη διάρκεια της νύχτας, αντιδρώντας στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο.

Παράλληλα, ο Τραμπ είχε απειλήσει τη Δευτέρα με επέκταση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων μονάδων αφαλάτωσης, εάν δεν ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Unilever ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την McCormick για τη συγχώνευση του κλάδου τροφίμων της με την αμερικανική εταιρεία μπαχαρικών. Η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Η πιθανή συναλλαγή προβλέπεται να περιλαμβάνει αρχικό τίμημα περίπου 15,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ανταλλάγματος θα δοθεί σε μετοχές της McCormick. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Unilever και οι μέτοχοί της αναμένεται να κατέχουν το 65% της νέας εταιρείας.

Η μετοχή της Unilever κατέγραφε άνοδο 0,8% στις πρωινές συναλλαγές.

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