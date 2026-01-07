ΟΗΕ: Κάνει λόγο για απαρτχάιντ και διακρίσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - Τι δείχνει σχετική έκθεση

Μια εκτενής έκθεση του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που δόθηκε σήμερα (7/1) στη δημοσιότητα, περιγράφει τον ασφυκτικό αντίκτυπο που έχουν οι νόμοι, οι πολιτικές και οι πρακτικές του Ισραήλ σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η έκθεση προειδοποιεί ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το οποίο επιβάλλει στα κράτη την υποχρέωση να απαγορεύουν και να εξαλείφουν τη φυλετική διαχωριστική πολιτική και το απαρτχάιντ.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΗΕ, η συστηματική διάκριση εις βάρος των Παλαιστινίων στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη αποτελεί διαχρονική ανησυχία, με την κατάσταση να έχει επιδεινωθεί δραματικά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2022. Το κείμενο περιλαμβάνει πολυάριθμα ενδεικτικά παραδείγματα που αποτυπώνουν πόσο ολοένα και πιο περιορισμένη και ανασφαλής έχει καταστεί η ζωή των Παλαιστινίων.

«Οι ισραηλινές αρχές αντιμετωπίζουν τους Ισραηλινούς εποίκους και τους Παλαιστινίους που διαμένουν στη Δυτική Όχθη βάσει δύο διαφορετικών νομικών καθεστώτων και πολιτικών, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως η ελευθερία μετακίνησης και η πρόσβαση σε πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης και του νερού», αναφέρει η έκθεση. «Οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να υφίστανται εκτεταμένες κατασχέσεις γης και στέρηση πρόσβασης σε φυσικούς πόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό τους από τις γαίες και τις κατοικίες τους, παράλληλα με άλλες μορφές συστημικής διάκρισης, όπως η ποινική δίωξη σε στρατιωτικά δικαστήρια, όπου παραβιάζονται συστηματικά τα δικαιώματά τους στη δίκαιη δίκη και στη νόμιμη διαδικασία».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν εύλογες βάσεις να θεωρηθεί πως ο διαχωρισμός, η απομόνωση και η υποταγή των Παλαιστινίων αποσκοπούν στο να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, με στόχο τη διατήρηση της καταπίεσης και της κυριαρχίας επ’ αυτών. «Πράξεις που τελούνται με την πρόθεση διατήρησης μιας τέτοιας πολιτικής συνιστούν παραβίαση του Άρθρου 3 της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων (ICERD), το οποίο απαγορεύει τη φυλετική διαχώριση και το απαρτχάιντ», επισημαίνεται.

«Μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, η κυβέρνηση του Ισραήλ διεύρυνε περαιτέρω τη χρήση παράνομης βίας, αυθαίρετων κρατήσεων και βασανιστηρίων, την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τους αυστηρούς περιορισμούς μετακίνησης, την επέκταση των εποικισμών και συναφείς παραβιάσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, γεγονός που σηματοδότησε μια πρωτοφανή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρεται, προσθέτοντας ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη βία των εποίκων, η οποία σε πολλές περιπτώσεις τελεί με την ανοχή, τη στήριξη ή και τη συμμετοχή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας (ISF).

Το στρατιωτικό σύστημα δικαιοσύνης που εφαρμόζεται εις βάρος των Παλαιστινίων παρέχει ελάχιστη έως μηδαμινή προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αντίθεση με το ισραηλινό αστικό δίκαιο, το οποίο διασφαλίζει πολύ υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους εποίκους. «Το στρατιωτικό νομικό σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο ελέγχου των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη».

Η έκθεση καταγράφει επίσης τάσεις παράνομων φόνων και άλλες μορφές κρατικής και εποικιστικής βίας και περιλαμβάνει πολυάριθμα παραδείγματα θανατηφόρας βίας που χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα χωρίς να δικαιολογείται, με διακριτικό χαρακτήρα εις βάρος των Παλαιστινίων και με προφανή πρόθεση θανάτωσης.

Ενδεικτικά, στις 28 Ιανουαρίου 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν στην κοιλιακή χώρα τον δεκάχρονο Σαντάμ Χουσεΐν Ρατζάμπ, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στις 7 Φεβρουαρίου 2025. Βιντεοληπτικό υλικό δείχνει ότι πυροβολήθηκε ενώ στεκόταν άοπλος στην είσοδο κτιρίου στην Τουλκαρέμ. Αρχικά, οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι το παιδί «πειραματιζόταν ύποπτα με το έδαφος» και αργότερα ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή έρευνας. Στις 9 Φεβρουαρίου 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν μια γυναίκα οκτώ μηνών έγκυο, την 23χρονη Σόντος Σαλαμπί, υποστηρίζοντας εκ των υστέρων ότι πυροβολήθηκε επειδή «κοίταζε ύποπτα το έδαφος». Οι ίδιες οι δυνάμεις ασφαλείας παραδέχθηκαν ότι η γυναίκα ήταν άοπλη και ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά της.

Οι διακριτικοί περιορισμοί στη μετακίνηση έχουν επίσης σοβαρό αντίκτυπο στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς παραβιάζουν το δικαίωμα στην εργασία και εμποδίζουν την πρόσβαση των Παλαιστινίων στις γαίες τους, προκαλώντας σημαντική οικονομική δυσπραγία, προσθέτει η έκθεση. Παράλληλα, η κατασκευή νέων οδικών αξόνων – προσβάσιμων αποκλειστικά σε Ισραηλινούς εποίκους και που συνδέουν μεταξύ τους τους εποικισμούς – απομονώνει παλαιστινιακές κοινότητες μεταξύ τους. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν επίσης εκδιωχθεί από τις κατοικίες τους σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, γεγονός που ενδέχεται να συνιστά παράνομη μεταφορά πληθυσμού, δηλαδή έγκλημα πολέμου.

Οι Παλαιστίνιοι στερούνται επίσης των φυσικών τους πόρων, αναφέρει η έκθεση. Για παράδειγμα, περιγράφεται πώς το Ισραήλ κατάσχει και κατεδαφίζει παράνομα παλαιστινιακές υποδομές ύδρευσης και εκτρέπει υδάτινους πόρους προς τους εποικισμούς του. Αυτό αναγκάζει την Παλαιστινιακή Αρχή να αγοράζει μεγάλες ποσότητες νερού από ισραηλινή κρατική εταιρεία, η οποία αντλεί νερό από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Υπάρχει μια συστηματική ασφυξία των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ. «Είτε πρόκειται για την πρόσβαση στο νερό, στο σχολείο, τη μεταφορά σε νοσοκομείο, την επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, είτε για τη συγκομιδή των ελιών – κάθε πτυχή της ζωής των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη ελέγχεται και περιορίζεται από τους διακριτικούς νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές του Ισραήλ».

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή μορφή φυλετικής διάκρισης και διαχωρισμού, που θυμίζει τα συστήματα απαρτχάιντ που έχουμε δει στο παρελθόν».

«Κάθε αρνητική τάση που καταγράφεται στην έκθεση όχι μόνο συνεχίζεται αλλά επιταχύνεται. Και κάθε ημέρα που αυτό επιτρέπεται να συνεχίζεται, οι συνέπειες για τους Παλαιστινίους επιδεινώνονται».

Η ατιμωρησία κυριαρχεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης βίας που διαπράττεται από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και τους εποίκους. Σύμφωνα με την έκθεση, από τις περισσότερες από 1.500 δολοφονίες Παλαιστινίων μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2017 και 30ής Σεπτεμβρίου 2025, οι ισραηλινές αρχές άνοιξαν μόλις 112 έρευνες, με μόνο μία καταδίκη.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν αυθαίρετα κρατούμενοι από τις ισραηλινές αρχές, κυρίως στο πλαίσιο της λεγόμενης «διοικητικής κράτησης», χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή δίκη.

Η παράνομη επέκταση των εποικισμών συνεχίζεται αμείωτη. Οι ισραηλινές αρχές και οι έποικοι έχουν ιδιοποιηθεί δεκάδες χιλιάδες εκτάρια παλαιστινιακής γης, η πλειονότητα των οποίων χρησιμοποιείται για την κατασκευή νέων ισραηλινών εποικισμών ή φυλακίων, που είναι παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η έγκριση από το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας της κατασκευής 19 νέων εποικισμών, τους οποίους Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προορίζονται να εμποδίσουν τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

«Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να καταργήσουν όλους τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές που διαιωνίζουν τη συστημική διάκριση εις βάρος των Παλαιστινίων με βάση τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνοτική καταγωγή», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ. Κάλεσε, επίσης, το Ισραήλ να θέσει τέλος στην παράνομη παρουσία του στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης όλων των εποικισμών και της απομάκρυνσης όλων των εποίκων, και να σεβαστεί το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση.