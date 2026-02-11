Στο μικροσκόπιο της Ευρώπης η ανταγωνιστικότητα - Πιέσεις για ψηφιακό ευρώ

Μπορεί η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητάς της; Αυτό είναι το ερώτημα που δεσπόζει στις διήμερες συναντήσεις που ξεκινούν σήμερα (11/2) με μια Βιομηχανική Σύνοδο στην Αμβέρσα και συνεχίζονται αύριο με άτυπη σύνοδο (retreat) των ηγετών της ΕΕ στο κάστρο Άλντεν Μπίεζεν, ανατολικά των Βρυξελλών.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε τους ηγέτες να αξιοποιήσουν τη συγκυρία. Μίλησε για μια «σαφή αίσθηση κατεπείγοντος» μεταξύ των Ευρωπαίων αξιωματούχων, τονίζοντας ότι «τώρα χρειάζεται πράγματι να ληφθούν αποφάσεις με αντίκτυπο».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά για να χρηματοδοτούμε τις επιχειρήσεις μας, να χρηματοδοτούμε την καινοτομία και να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε ο Κόστα.

Αναφέρθηκε επίσης στις αυξανόμενες εκκλήσεις για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ευρώ, καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν την κυριαρχία αμερικανικών εταιρειών πληρωμών, όπως η Visa και η Mastercard, στις ευρωπαϊκές συναλλαγές ή να αμφισβητήσουν την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου. Ο Κόστα υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές ψηφιακές επιλογές θα συνέβαλαν στη χαλάρωση αυτών των περιορισμών.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να διαθέτουμε μια ψηφιακή υποδομή πληρωμών στην Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να πραγματοποιούμε συναλλαγές χωρίς καμία μορφή εξάρτησης», ανέφερε.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στη σημερινή σύνοδο στην Αμβέρσα είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, οι οποίοι θα βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με ηγετικά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Ματ Κρόκερ της Exxon δήλωσε στον Τζον Έινγκερ, ενόψει της συνόδου της Αμβέρσας, ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει. «Έχουμε επενδύσεις έτοιμες να υλοποιηθούν στην Αμβέρσα και το Ρότερνταμ, αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή διύλισης, ώστε να κινηθούμε γρήγορα και να επενδύσουμε. Όμως αυτά τα σχέδια έχουν παγώσει, επειδή οι ρυθμιστικές αρχές δεν είναι πρόθυμες να τα στηρίξουν», είπε.

Μιλώντας το μεσημέρι στη σύνοδο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις ανησυχίες των επιχειρήσεων, παραδεχόμενη ότι υπάρχει «υπερβολική επιβάρυνση» (gold-plating) όσον αφορά τη ρύθμιση στην Ευρώπη. Έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι ένα φορτηγό στο Βέλγιο μπορεί να έχει επιτρεπόμενο βάρος έως 44 τόνους, αλλά επιτρέπεται να μεταφέρει μόνο 40 τόνους όταν διασχίζει τα σύνορα προς τη Γαλλία. Δεσμεύτηκε να προωθήσει μια πανευρωπαϊκή εταιρική δομή, γνωστή ως «28ο καθεστώς».

Η έκκλησή της για «βαθύ ρυθμιστικό ξεκαθάρισμα» αποτελεί μια χαρακτηριστική διατύπωση, ωστόσο οι επιχειρήσεις διερωτώνται αν θα υλοποιηθεί στην πράξη.