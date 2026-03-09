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ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε ασκήσεις στην Αρκτική με επίκεντρο την ετοιμότητα των πολιτών στην αντιμετώπιση του πολέμου
Ειδήσεις
13:04 - 09 Μαρ 2026

ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε ασκήσεις στην Αρκτική με επίκεντρο την ετοιμότητα των πολιτών στην αντιμετώπιση του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τη Δευτέρα (9/3) τις διετούς διάρκειας ασκήσεις του στον Αρκτικό Κύκλο, δίνοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο των πολιτών στη στήριξη του στρατού, σε μια περίοδο υψηλής έντασης λόγω της προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου των ΗΠΑ, Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.      

Σύμφωνα με το Reuters, οι ασκήσεις, με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην άμυνα της Συμμαχίας στον ευρωπαϊκό Αρκτικό Κύκλο, όπου τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, Νορβηγία και Φινλανδία, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία και θα διαρκέσουν από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου φέτος.

Η άσκηση έχει πλέον ενταχθεί στο πλαίσιο της Arctic Sentry, της αποστολής του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της παρουσίας στην πολική περιοχή, η οποία ξεκίνησε για να μειώσει τις εντάσεις με τον Τραμπ σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ επιμένει από τη μεριά του ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για να αντιμετωπίσουν τις απειλές από ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα στον Αρκτικό Κύκλο και ότι η Δανία δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλειά της. Οι κυβερνήσεις τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι το νησί δεν πωλείται.

Φέτος, περίπου 25.000 στρατιώτες από 14 χώρες -συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Δανίας- θα συμμετάσχουν στην Cold Response, κυρίως στη βόρεια Νορβηγία και τη Φινλανδία. Αναμένεται ότι οι ΗΠΑ θα έχουν περίπου 4.000 στρατιώτες στην περιοχή.

Έμφαση στην ετοιμότητα των πολιτών

Επισημαίνεται ότι η Νορβηγία έχει κηρύξει το 2026 ως «έτος ολικής άμυνας», δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων για να αντιμετωπίσουν πόλεμο και άλλες καταστροφές, σε μια ακόμη κίνηση σκανδιναβικού κράτους για αύξηση της πολιτικής του ετοιμότητας.

«Θέλουμε ο στρατός μας να κάνει τη δουλειά του στην υπεράσπιση της χώρας. Για να το καταφέρει αυτό, βασιζόμαστε πλήρως στο να λειτουργούν οι περισσότερες πτυχές της κοινωνίας κανονικά», δήλωσε στο Reuters ο Υποστράτηγος Λαρς Λέρβικ, επικεφαλής του Νορβηγικού Στρατού.

«Αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία να ασκηθούμε συγκεκριμένα στο πώς οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν άμεση στήριξη στην στρατιωτική προσπάθεια, για παράδειγμα, με το σύστημα υγείας να διαχειρίζεται μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών στρατιωτών, είτε Νορβηγών είτε συμμάχων, από ό,τι συνήθως».

Την Πέμπτη (12/3), ο στρατός θα εκτελέσει σενάριο που θα δοκιμάσει την ικανότητα των νοσοκομείων στη βόρεια Νορβηγία να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό τραυματιών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν από μια υποθετική πρώτη γραμμή στη Φινλανδία.

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