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Πεσκόφ: Η Ρωσία θα παραμείνει στον OPEC - Ελπίζουμε ο μηχανισμός να συνεχίσει τη λειτουργία του
Ειδήσεις
14:51 - 29 Απρ 2026

Πεσκόφ: Η Ρωσία θα παραμείνει στον OPEC - Ελπίζουμε ο μηχανισμός να συνεχίσει τη λειτουργία του

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/4) ότι η Ρωσία σκοπεύει να παραμείνει στο μηχανισμό συνεργασίας OPEC+ , παρά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον OPEC. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα των μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών παγκοσμίως θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.      

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από τον OPEC, μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντική για τη συνοχή της συμμαχίας, ειδικά σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στις διεθνείς αγορές ενέργειας, η οποία αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν και στις διαφωνίες μεταξύ κρατών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τον OPEC+ κρίσιμο μηχανισμό σταθερότητας, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες αστάθειας στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Όπως σημείωσε, η συνεργασία αυτή συμβάλλει στον περιορισμό των έντονων διακυμάνσεων στις τιμές ενέργειας και στη γενικότερη εξισορρόπηση της αγοράς.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα σέβεται την απόφαση των ΗΑΕ, εκφράζοντας ωστόσο την προσδοκία ότι ο ενεργειακός διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών του Κόλπου θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Η Ρωσία εντάχθηκε στον μηχανισμό OPEC+ το 2016. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η συμμαχία αυτή αντιπροσώπευε πέρυσι περίπου το 50% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγρών καυσίμων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατατάσσονται ως ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός εντός του σχήματος, ενώ η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Σαουδική Αραβία.

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