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Ζελένσκι: Έκκληση για υποστήριξη από τη Δύση μετά τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Ειδήσεις
12:06 - 06 Ιουλ 2026

Ζελένσκι: Έκκληση για υποστήριξη από τη Δύση μετά τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε τη Δευτέρα (6/7) τις εκκλήσεις του για προμήθεια περισσότερων πυραύλων Patriot, καθώς οι τελευταίες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 46 στο Κίεβο το βράδυ της Κυριακής.      

«Είναι κρίσιμης σημασίας ο κόσμος - και πρώτα απ’ όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας - να λάβουν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ισχυρές αποφάσεις προς υποστήριξη της αντιαεροπορικής μας άμυνας», σημείωσε συγκεκριμένα ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει αργά την Κυριακή ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έδειχναν πως η Ρωσία προετοίμαζε ένα ακόμη μαζικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας ενόψει της εβδομαδιαίας συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Όσο οι πύραυλοι Patriot παραμένουν στα αποθέματα των συμμάχων μας, η Ρωσία ενθαρρύνεται να συνεχίσει να “ισοπεδώνει” κατοικημένα κτίρια», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης. Κατ' επέκταση, πρόσθεσε ότι μόνο η δυτική υποστήριξη στην αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου μπορεί να εγγυηθεί «την προστασία των ζωών των απλών ανθρώπων».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη διαθέτουν αρκετή ισχύ για να σταματήσουν αυτή την τρομοκρατία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι νυχτερινές επιθέσεις της Μόσχας κατέστρεψαν τέσσερις περιοχές της πόλης, με την περιοχή Ποντίλσκι να καταγράφει τις μεγαλύτερες ζημιές, καθώς επλήγησαν αρκετές πολυκατοικίες.

Μεταξύ των 46 τραυματιών ήταν και τρία παιδιά, σύμφωνα με ανάρτηση του Κλίτσκο στο Telegram, ενώ κήρυξε την Τρίτη ημέρα πένθους για τα θύματα. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν το πρωί της Δευτέρας τις έρευνες στα ερείπια για επιζώντες.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η τελευταία αυτή ρωσική επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη κύμα ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων και επιδρομών με drones, που προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 80 την περασμένη εβδομάδα, καθώς και δύο ημέρες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 12:08
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