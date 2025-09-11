Πτώση των τιμών του πετρελαίου λόγω ανησυχιών για ζήτηση και υπερπροσφορά

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) λόγω ανησυχιών για την εξασθένιση της ζήτησης στις ΗΠΑ και τους κινδύνους υπερπροσφοράς, αλλά οι απώλειες περιορίστηκαν από τις ανησυχίες για τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, σημειώνουν πτώση 0,70% στα 67,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο υποχωρεί κατά 0,80% στα 63,16 δολάρια.

Τα συμβόλαια αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 1 δολαρίου την Τετάρτη (10/9), μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ την προηγούμενη ημέρα και την κινητοποίηση της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ για την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών drones που είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια επίθεσης στη δυτική Ουκρανία. Τα κέρδη ήταν συνέχεια της ανοδικής τάσης των τιμών του πετρελαίου για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, μετά την πτώση τους σε χαμηλό τριών μηνών στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι αναλυτές δήλωσαν ότι κανένα από τα δύο γεγονότα δεν ενέχει άμεσο κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού με πετρέλαιο και η προσοχή της αγοράς έχει στραφεί στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, με την αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου, την πτώση των τιμών παραγωγού και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας να υποδηλώνουν μια επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας.

Οι τιμές του πετρελαίου δέχθηκαν πιέσεις από την πραγματοποίηση κερδών μετά από μια τριήμερη άνοδο και την αύξηση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ, η οποία επιδείνωσε τις ανησυχίες για υπερπροσφορά μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου οδήγησης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Tony Sycamore, αναλυτή αγοράς της IG.

«Επιπλέον, οι επενδυτές υιοθετούν μια πιο επιφυλακτική στάση εν όψει της επικείμενης έκθεσης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, με τις προσδοκίες για πιο σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να έχουν ήδη ληφθεί υπόψη, οι οποίες θα μπορούσαν να ανατραπούν από μια έκθεση CPI υψηλότερη από την αναμενόμενη», ανέφερε.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας, έναντι των προσδοκιών για μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν επίσης, προσθέτοντας 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι των προσδοκιών για μείωση κατά 200.000 βαρέλια.

Η πιο αδύναμη οικονομία σημαίνει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. «Η χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας σημαίνει ότι η Fed θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για μείωση 25 μονάδων βάσης... αν και μια σπάνια τριπλή διαφωνία υπέρ μιας κίνησης 50 μονάδων βάσης θα μπορούσε να «κλέψει» τα πρωτοσέλιδα», ανέφερε σε σημείωμά του ο Stephen Brown, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος για τη Βόρεια Αμερική στην Capital Economics.

Από την πλευρά της προσφοράς, ο ΟΠΕΚ+, αποφάσισε την Κυριακή (7/9) να αυξήσει την παραγωγή από τον Οκτώβριο. Αν και οι αυξήσεις είναι μικρότερες από τους προηγούμενους μήνες και από ορισμένες προσδοκίες, η κίνηση αυτή ενισχύει την αδυναμία της αγοράς πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να μειωθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες, καθώς η αύξηση της παραγωγής θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων, σύμφωνα με την EIA αυτή την εβδομάδα.

«Παρά τις χαμηλότερες τιμές και τη στασιμότητα στην αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, οι παραγωγοί πετρελαίου - με επικεφαλής τον ΟΠΕΚ+ - έχουν αυξήσει την παραγωγή, γεγονός που υποδηλώνει ότι μέχρι το τέλος του 2025 είναι πιθανό να δημιουργηθεί μια ανισορροπία που θα οδηγήσει την αγορά σε υπερπροσφορά και θα ωθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου ακόμη χαμηλότερα», ανέφερε σε σημείωμά της η συμβουλευτική εταιρεία Eurasia Group.

Πτώση για φυσικό αέριο και χρυσό - Άνοδος για το ασήμι

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,489% στα 32.960 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,65% στα 3.658,50 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,26% στα 41,709 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,11% και βρίσκεται στα 4,6130 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,06% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,08% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3518 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,01% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8646 βρετανική λίρα ανά ευρώ.