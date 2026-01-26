Άνοδος για το πετρέλαιο, «εκτόξευση» για το φυσικό αέριο και την τιμή της μεγαβατώρας

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μικρή άνοδο τη Δευτέρα (26/1), αφού είχαν καταγράψει άλμα άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι διακοπές στην παραγωγή σε βασικές περιοχές εξόρυξης αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενίσχυσαν τις τιμές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονται ελαφρώς κατά 0,05% στα 65,11 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό σημειώνει αντίστοιχη άνοδο 0,05% στα 61,10 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο δείκτες αναφοράς κατέγραψαν εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 2,7%, κλείνοντας την Παρασκευή στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 14 Ιανουαρίου.

Στα αξιοσημείωτα της μέρας, όπως δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Phillip Nova, η χειμερινή καταιγίδα Fern έπληξε τις ακτές των ΗΠΑ, οδηγώντας σε αναστολή παραγωγής σε σημαντικές περιοχές εξόρυξης αργού και φυσικού αερίου και επιβαρύνοντας το ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως πρόσθεσε, οι αγορές πετρελαίου καταγράφουν μια ήπια ανοδική τάση, καθώς οι διακοπές περιορίζουν τις φυσικές ροές.

Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan, περίπου 250.000 βαρέλια ημερησίως παραγωγής αργού έχουν χαθεί στις ΗΠΑ λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων στην παραγωγή στο κοίτασμα Bakken στην Οκλαχόμα και σε περιοχές του Τέξας.

Παράλληλα, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διατηρούν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει μια «αρμάδα» προς το Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην προβεί σε δολοφονίες διαδηλωτών ή σε επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με σημείωμα της SEB Research τη Δευτέρα, οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες στις ΗΠΑ, η αυξημένη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης και οι πιθανές διακοπές στην αμερικανική προσφορά πετρελαίου συνέβαλαν πιθανότατα στην ανοδική πορεία της αγοράς στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι απειλές των ΗΠΑ προς το Ιράν και η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έπαιξαν ακόμη σημαντικότερο ρόλο.

Την Παρασκευή, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας».

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Caspian Pipeline Consortium του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι επανήλθε την Κυριακή σε πλήρη δυναμικότητα φόρτωσης στον τερματικό σταθμό της στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης σε ένα από τα τρία σημεία πρόσδεσης.

Παράλληλα, η Tengizchevroil, που διαχειρίζεται το γιγαντιαίο κοίτασμα πετρελαίου Tengiz στο Καζακστάν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε σταδιακή επανεκκίνηση της παραγωγής μετά από παρατεταμένη διακοπή.

Εκτόξευση για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται το ράλι στα μέταλλα

Το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), το φυσικό αέριο παρουσιάζει μεγάλη άνοδο με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 2,400% και την τιμή της μεγαβατώρας να εκτοξεύεται στα 41.000 δολάρια.

Παράλληλα, το ράλι στα μέταλλα συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο χρυσός σημειώνει νέο ρεκόρ, σπάζοντας το φράγμα των 4.900 δολαρίων, κινούμενος αυτή τη στιγμή στα 5,127.71 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 2,22%. Ταυτόχρονα, το ασήμι σημειώνει καταγράφει σημαντικά κέρδη 7,56%% στα 109.000 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,1% στα 5,9528 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των ισοτιμιών, το δολάριο υποχωρεί 0,25% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1855 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι της λίρας κατά 0,18% με την ισοτιμία στα 1,3669 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,05% με την ισοτιμία στη 0,8672 βρετανική λίρα ανά ευρώ.