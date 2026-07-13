Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Σήμερα (13/7) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν λίγες πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της βορειοανατολικής χώρας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, οι βοριάδες ενισχύονται ήδη στο Αιγαίο. Ο Βαρδάρης παρουσιάζει αυξημένη ένταση στον Θερμαϊκό, ενώ οι ισχυρότεροι βόρειοι άνεμοι εκτείνονται έως και την περιοχή των Σποράδων. Στη συνέχεια αναμένεται μικρή εξασθένηση στην περιοχή αυτή, με τις εντάσεις να κυμαίνονται γενικά στα 4 με 5 μποφόρ. Εξαιτίας των συνθηκών αυτών, τμήματα της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Γενικότερα, ο συνδυασμός των ενισχυμένων ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Παρότι η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με χθες, η ημέρα θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστή. Έτσι, σε μεγάλο μέρος της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσεται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου.

Στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και κατά τόπους στα νοτιοανατολικά τα 7 μποφόρ. Σημαντική θα είναι και η ενίσχυση των ανέμων στο βόρειο Ιόνιο, όπου τοπικά θα επικρατούν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα συμβάλει σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά από 34 έως 36°C, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά και τους 37°C.

Την Τρίτη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με μικρή πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Πολύ ισχυροί θα είναι και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, όπου θα επικρατούν συνθήκες σχεδόν θυελλωδών ανέμων, με τις ριπές να ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς την Τρίτη αναμένεται η κορύφωση της έντασης των βορείων ανέμων στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 33 και 35°C, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσουν τους 37 με 38°C.

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ξανά ανοδική πορεία και θα επιστρέψει περίπου στα επίπεδα της Κυριακής. Στα εσωτερικά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της ανατολικής Πελοποννήσου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38°C, ενώ δεν αποκλείεται κατά τόπους να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Την ίδια ώρα, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο και, σε συνδυασμό με τη ζέστη, θα διατηρήσουν πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στο νότιο Κρητικό Πέλαγος οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν με θυελλώδεις εντάσεις, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση της ατμοσφαιρικής αστάθειας, κυρίως στα βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κυρίως κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο αξιόλογα.

Η αυξημένη νέφωση και οι βροχοπτώσεις θα οδηγήσουν σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όμως, η ζέστη θα διατηρηθεί, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 38°C, κυρίως στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα πνέουν με εντάσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Για την Παρασκευή, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια ενδέχεται να επιμείνει, λόγω μιας διαταραχής που θα κινηθεί από τα βορειοανατολικά. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ οι ισχυροί βοριάδες θα συνεχίσουν να επικρατούν στο Αιγαίο.

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