Εκπτώσεις: Ο μέσος καταναλωτής ξόδεψε περίπου 62 ευρώ

Μετά το τέλος των καλοκαιρινών εκπτώσεων, το Skroutz παρουσίασε τα στοιχεία για την online αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Ο μέσος καταναλωτής ξόδεψε περίπου 62€ για τις εκπτωτικές αγορές του, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των καταναλωτών στις προσφορές.

Οι πιο δημοφιλείς ημέρες για αγορές ήταν η Δευτέρα 28/07 και η Δευτέρα 04/08, λίγο πριν οι καταναλωτές αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η ευελιξία στις παραδόσεις καταδεικνύεται από το 22% των παραδόσεων σε Skroutz Point και το 16% σε Express παραδόσεις.

Αύξηση χρήσης Skroutz Plus και «Δόσεις για όλους»

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των Skroutz Plus χρηστών που αξιοποίησαν τα Plus Deals, καθώς σχεδόν 4 στους 10 χρήστες (39,6%) επωφελήθηκαν από τις αποκλειστικές προσφορές, με την κατηγορία Μόδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αγορών με τουλάχιστον μία ειδική προσφορά (66,87%).

Το πρόγραμμα «Δόσεις για όλους» (BNPL) παρέμεινε δημοφιλές, με το 31,4% των χρηστών να το χρησιμοποιεί, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι. Οι αγορές Μόδας κυριάρχησαν στις επιλογές BNPL με ποσοστό 49%, ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες Υγεία-Ομορφιά (22%) και Σπίτι-Κήπος (19,7%). Παράλληλα, οι πληρωμές μέσω Google και Apple Pay επιλέχθηκαν από το 21% των χρηστών για τις on-the-go αγορές τους.

Κατηγορίες προϊόντων και ποσοστά έκπτωσης

Οι καταναλωτές δαπάνησαν περισσότερα σε προϊόντα Μόδας, Τεχνολογίας, Υγείας-Ομορφιάς και Σπιτιού-Κήπου. Η κατηγορία Μόδα σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό αγορών με έκπτωση (37,8%), ακολουθούμενη από την Τεχνολογία (16,8%) και τα Supermarket (13%).

Το μέσο ποσοστό έκπτωσης παρέμεινε σταθερό σε σχέση με πέρυσι, κοντά στο 12%. Οι κατηγορίες με τα υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης κατά μέσο όρο ήταν Μόδα, Βιβλία, Επαγγελματικά-B2B και Τεχνολογία.