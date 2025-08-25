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Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στη Νότια Κορέα: Ενίσχυση διμερών σχέσεων και τουριστική προβολή της Ελλάδας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23:20 - 25 Αυγ 2025

Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στη Νότια Κορέα: Ενίσχυση διμερών σχέσεων και τουριστική προβολή της Ελλάδας

Ευαγγελία Γουρνή
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Σειρά συναντήσεων πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Νότια Κορέα, όπου συνοδεύεται από τη νέα Πρόεδρο του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά. Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών τουριστικών σχέσεων καθώς και η τουριστική προβολή της χώρας μας στη Νότια Κορέα.

Η κα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Σεούλ, κ. Oh Se-hoon και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους αναφέρθηκαν τρόποι ενίσχυσης και περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Σεούλ με αφορμή και την επερχόμενη, το 2026, επέτειο των 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των δύο πόλεων. Μεταξύ άλλων, προτάθηκε και η αδελφοποίηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με τον Μαραθώνιο της Σεούλ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος της Σεούλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Υπουργό Τουρισμού για τη συνεισφορά της χώρας μας, με ελληνικό μάρμαρο, στην πρωτοβουλία δημιουργίας Μνημείου για τον Κορεατικό Πόλεμο στο κέντρο της Σεούλ με την ονομασία Garden of Gratitude.

Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Νοτίου Κορέας και επισήμανε ότι η κορεατική τουριστική αγορά είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χώρα μας, αφενός λόγω της δυναμικής της και αφετέρου λόγω των προοπτικών ουσιαστικής συμβολής της στους στρατηγικούς στόχους της προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και της επιχειρηματικής και επενδυτικής συνεργασίας στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια η Υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με την εκτελεστική αντιπρόεδρο CSR του ομίλου CJ CheilJedang, Dr. Heekyung Jo Min. Ο όμιλος CJ αναπτύσσει δραστηριότητες σε πολλούς κλάδους της οικονομίας με έμφαση στον πολιτισμό, την υποστήριξη νέων δημιουργών περιεχομένου (content creators) καθώς επίσης και τις κινηματογραφικές παραγωγές, με κορυφαία από αυτές την οσκαρική ταινία τα «Παράσιτα». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής συζητήθηκε ο από κοινού σχεδιασμός δράσεων για συνεργασία με στόχο την προβολή της Ελλάδας στην Κορέα καθώς επίσης και η διερεύνηση προϋποθέσεων για κινηματογραφικές παραγωγές με θέμα ενδεικτικά την ελληνική μυθολογία.

Η Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνέντευξη στο αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας Arirang TV όπου τόνισε τη δυναμική αλλά και τις στρατηγικές προτεραιότητες του ελληνικού τουρισμού, την διασύνδεση του πολιτισμού και του τουρισμού ως συγκριτικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας για την προσέλκυση επισκεπτών από τη Νότια Κορέα. Σημείωσε ακόμη ότι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Νότιας Κορέας είναι εξαιρετικές εν όψει και της επετείου 65 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών το 2026.

Τέλος, η κα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο των The Korea Times κο Youngjin Oh όπου συζητήθηκε η περαιτέρω προβολή της χώρας μας στο κορεατικό μέσο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους επικεφαλής του tour operator «Hana Tours» που εδρεύει στη Σεούλ, με σημαντικό μερίδιο αγοράς στον εξερχόμενο τουρισμό.

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