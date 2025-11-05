Η Snappi κάνει ντεμπούτο στην Stoiximan Greek Basketball League
15:34 - 05 Νοε 2025

Η Snappi κάνει ντεμπούτο στην Stoiximan Greek Basketball League

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την StoiximanGreekBasketballLeague (GBL).

Ως επίσημος χορηγός, η Snappi θα υποστηρίξει τη Λίγκα στο όραμα της να γίνει ένα από τα πιο θεαματικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη.

Η έναρξη της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Snappi στο Stoiximan Super Cup 2025, το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.

Η Snappi συνδυάζει την απλότητα, τη διαφάνεια και την ευελιξία μιας neobank με την αξιοπιστία και την ασφάλεια μίας τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας μια νέα τραπεζική εμπειρία προσαρμοσμένη στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν, η Snappi θα έχει παρουσία τόσο στο παρκέ, όσο και σε δράσεις στα γήπεδα των ομάδων. Στόχος της είναι να φέρει το φίλαθλο κοινό σε επαφή με το νέο τρόπο να διαχειρίζεται τα οικονομικά του, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς ουρές και χωρίς ραντεβού, αλλά και να προσφέρει εύκολα tips και χρήσιμες γνώσεις χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Ο Δημήτρης Γκανέτσος, Head of Marketing της Snappi, δήλωσε: «Στη Snappi φέρνουμε μια νέα τραπεζική εμπειρία που προσαρμόζεται σε ό,τι παθιάζει τους πελάτες μας και τους ενδυναμώνει ώστε να το ζουν στο έπακρο. Ένα από αυτά είναι και η καλαθοσφαίριση: ένα παιχνίδι που ενώνει τις τοπικές κοινωνίες, ξεσηκώνει, εμπνέει και κάνει όλη την Ελλάδα να χτυπά στον ίδιο ρυθμό. Το ίδιο όραμα μοιραζόμαστε κι εμείς, γι’ αυτό και εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη Snappi μια τράπεζα που ζει στον ρυθμό των πελατών της».

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, Γενικός Διευθυντής της Stoiximan Greek Basketball League δήλωσε: «Η ανάπτυξη της Stoiximan GBL γίνεται σε συνεργασία με ισχυρούς συμμάχους που βάζουν τον πήχη ψηλά στους στόχους τους και προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο κοινό. Η νέα τραπεζική εμπειρία που προσφέρει η Snappi ταυτίζεται απόλυτα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και σίγουρα για τη Λίγκα αποτελεί μία στρατηγική συνεργασία όχι μόνο για το… παρών αλλά και για το μέλλον. Με την Snappi θα έχουμε κοινή πορεία για να κάνουμε πράξη το όραμα μας για το άθλημα που αγαπάμε και υπηρετούμε».

Η Stoiximan GBL μαζί με τη Snappi μπαίνουν δυναμικά σε νέα εποχή, με αξεπέραστες συγκινήσεις, θεαματικές αναμετρήσεις και ατελείωτο πάθος για το άθλημα που αγαπάμε.

