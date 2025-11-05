Αυξημένοι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας σε προμηθευτές της ναυτιλίας

Περίπου ένας στους τέσσερις προμηθευτές υπηρεσιών και ανταλλακτικών στη ναυτιλία εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το δίκτυο Achilles.

Η ανάλυση βασίστηκε σε αξιολόγηση περισσότερων από 1.000 προμηθευτών μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών και κάλυψε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, θέματα διακυβέρνησης και ψηφιακής ασφάλειας.

Συνολικά, πάνω από το 28% των εταιρειών κατατάχθηκαν σε υψηλή ή πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις. Το εύρημα συνδέεται με αυξημένους ελέγχους από πλοιοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες, καθώς ενισχύεται η προσοχή στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην επαλήθευση στοιχείων ESG και προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν παράλληλα με την ενσωμάτωση των πιστοποιημένων δεικτών ESG και κυβερνοασφάλειας της Achilles στην πλατφόρμα προμηθειών Procureship.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους αγοραστές να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων μέσα στη διαδικασία αγοράς, να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και να συγκρίνουν επίπεδα συμμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την Procureship, που εδρεύει στην Αθήνα, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει τον έλεγχο των συνεργατών.

Στην ανάλυση καταγράφεται επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς προμηθευτές δεν διαθέτουν πιστοποιημένα συστήματα κατά της δωροδοκίας, ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης ή πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών.

Επιπλέον, περίπου το ένα τέταρτο δεν παρακολουθεί ακόμη τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ πάνω από τους μισούς χρησιμοποιούν μη πιστοποιημένα συστήματα μέτρησης. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν οι μισοί έχουν εφαρμόσει πιστοποιημένα περιβαλλοντικά συστήματα, ενώ περίπου το 13% έχει προχωρήσει σε σχέδια απανθρακοποίησης.

Η Achilles επισημαίνει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μεταβαίνουν από μια προσέγγιση αντίδρασης σε μια πρακτική έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνων, αξιοποιώντας δεδομένα για την ενίσχυση των σχέσεων με τους προμηθευτές και την αντιμετώπιση θεμάτων περιβάλλοντος και ψηφιακής ασφάλειας.

Οι εξελίξεις αποτυπώνουν τη σημασία της αξιολόγησης ESG και της κυβερνοασφάλειας στη διαδικασία προμηθειών, σε μια περίοδο αυξανόμενης ρυθμιστικής πίεσης και ψηφιοποίησης του κλάδου.