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ΟΛΠ: Eγκαινιάζει την περίοδο κρουαζιέρας 2026 - Νέο Ρεκόρ Επιβατών το 2025
Ναυτιλία
14:11 - 13 Ιαν 2026

ΟΛΠ: Eγκαινιάζει την περίοδο κρουαζιέρας 2026 - Νέο Ρεκόρ Επιβατών το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) εγκαινίασε την περίοδο κρουαζιέρας 2026 με την άφιξη των πρώτων κρουαζιερόπλοιων σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δυναμικής χρονιάς για την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα εκπρόσωποι της ΟΛΠ Α.Ε. υποδέχτηκαν στον Επιβατικό Σταθμό Α’ «Μιαούλης», το Viking Vesta, το νεότερο πλοίο της Viking Cruises, το οποίο θα πραγματοποιήσει συνολικά 12 ακόμη προσεγγίσεις εντός του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερή συνεργασία της εταιρείας με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Επίσης, στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκαν το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica, το οποίο θα επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 13 φορές εντός του 2026 πραγματοποιώντας μερική αποβίβαση επιβατών. Έτσι επιβεβαιώνεται η διαρκής παρουσία και συνεργασία κορυφαίων διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας με το λιμάνι του Πειραιά.

Κατά το 2025, το λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε 863 κρουαζιερόπλοια, ενώ ο συνολικός αριθμός επιβατών ανήλθε σε περίπου 1,85 εκατ. επιβάτες, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχή ενίσχυση της θέσης του Πειραιά ως κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου κρουαζιέρας 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, υπογράμμισε τη σταθερά αυξανόμενη δυναμική της κρουαζιέρας στον Πειραιά, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση του λιμένα, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις και τη συστηματική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του λιμένα ως στρατηγικού κόμβου κρουαζιέρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

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