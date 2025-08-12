ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λειψυδρία: Παρουσιάστηκε νέο σχέδιο επάρκειας νερού και αφαλάτωσης για τα νησιά
Πολιτική
08:35 - 12 Αυγ 2025

Λειψυδρία: Παρουσιάστηκε νέο σχέδιο επάρκειας νερού και αφαλάτωσης για τα νησιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην υλοποίηση έργων επάρκειας νερού και αφαλάτωσης με έμφαση στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά, έχουν προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 103 παρεμβάσεις σε 61 νησιωτικούς δήμους (ΟΤΑ) και ΔΕΥΑ, με χρηματοδότηση 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη Λειψυδρία για το έτος 2025.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων, εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα σε περιοχές με άμεσες ανάγκες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η απλούστευση της αδειοδότησης μικρών μονάδων αφαλάτωσης, με fast - track διαδικασίες. Ήδη έχουν αδειοδοτηθεί 35 νέες μονάδες σε περισσότερα από 27 νησιά, ενισχύοντας σημαντικά τα υδροδοτικά τους συστήματα.

Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μικρούς νησιωτικούς δήμους και αναλαμβάνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την αποφυγή καθυστερήσεων. Για τη Μεγίστη, τους Λειψούς, την Κίμωλο, τα Διαπόντια νησιά, τη Γαύδο, τον Άγιο Ευστράτιο και την Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης, λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, ενώ έχει χρηματοδοτήσει την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων σε περισσότερους από 15 δήμους για την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων ύδρευσης.

Επιπρόσθετα, δρομολογείται συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την εκπόνηση πρότυπων τευχών προδιαγραφών, τη θέσπιση ενιαίας κοστολόγησης έργων αφαλάτωσης και την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων.

Τέλος, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα Ύδατα και υπό τον συντονισμό του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του, ώστε η νησιωτικότητα να αποτελεί σταθερό κριτήριο στη χάραξη πολιτικών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σημειώνεται ότι από το 2019 έως σήμερα, το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν χρηματοδοτήσει περισσότερα από 400 έργα σε 78 νησιά, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ και με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο μικρές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ακολουθεί δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια:

«Με ταχύτητα, συνεργασίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο την επάρκεια και την ποιότητα του νερού στα νησιά μας. Με τις 103 δράσεις που πραγματοποιούνται φέτος σε 61 δήμους και τη διάθεση των 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιώνουμε τις συνθήκες υδροδότησης, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και στηρίζουμε τη νησιωτικότητα που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας».

Ακολουθεί δήλωση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα:

«Με συνεχείς επισκέψεις στα νησιά μας, σε στενή επαφή με τους Βουλευτές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νησιωτικά Επιμελητήρια, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, καταγράφουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε αξιόπιστες λύσεις, όπως τώρα στο ζήτημα της λειψυδρίας. Οι υπηρεσίες της Γενικής μας Γραμματείας, έχουν χαρτογραφήσει τις ανάγκες των νησιών - μικρών και μεγαλύτερων - και με σωρεία παρεμβάσεων, που το τρέχον έτος ξεπερνούν τις 100, βοηθάμε ουσιαστικά τους νησιώτες μας. Άλλωστε, η προστασία και η περαιτέρω ανάδειξη της “Νησιωτικότητας”, αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησής μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εργασία: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επαγγελμάτων
Τεχνολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εργασία: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επαγγελμάτων

Νέα αναστολή 90 ημερών για τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα
Ειδήσεις

Νέα αναστολή 90 ημερών για τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα

Τραμπ: Απορρίπτει την επιβολή δασμών στον εισαγόμενο χρυσό
Εμπορεύματα

Τραμπ: Απορρίπτει την επιβολή δασμών στον εισαγόμενο χρυσό

Συναγερμός στο Ισραήλ: Προσγείωση πτήσης από Ρόδο με 161 επιβάτες μετά από τρεις αποτυχημένες απόπειρες
Ειδήσεις

Συναγερμός στο Ισραήλ: Προσγείωση πτήσης από Ρόδο με 161 επιβάτες μετά από τρεις αποτυχημένες απόπειρες

Γερμανία: Υπό εσωκομματική πίεση ο Μερτς λόγω της αναστολής αποστολής όπλων στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Γερμανία: Υπό εσωκομματική πίεση ο Μερτς λόγω της αναστολής αποστολής όπλων στο Ισραήλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας - Παράταση για την Πάτμο
ΥΔΡΕΥΣΗ

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας - Παράταση για την Πάτμο

Τσαβδαρίδης: Καταναλωτική πίστη – Ολοκληρωμένο σχέδιο για διαφάνεια, πρόληψη υπερχρέωσης και ουσιαστική προστασία των πολιτών
Πολιτική

Τσαβδαρίδης: Καταναλωτική πίστη – Ολοκληρωμένο σχέδιο για διαφάνεια, πρόληψη υπερχρέωσης και ουσιαστική προστασία των πολιτών

ΠΑΣΟΚ: Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο του Υπ. Παιδείας για την αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο του Υπ. Παιδείας για την αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου;  

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Το έργο του Εύρυτου εξασφαλίζει νερό άριστης ποιότητας σε πολύ χαμηλή τιμή
ΥΔΡΕΥΣΗ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Το έργο του Εύρυτου εξασφαλίζει νερό άριστης ποιότητας σε πολύ χαμηλή τιμή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ