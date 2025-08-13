Φωτιές: Η Βούλτεψη βλέπει τη λύση στον... εθελοντισμό - Σκληρό σχόλιο από τους εποχικούς πυροσβέστες

Την έντονη αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών προκάλεσαν οι δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία υποστήριξε πως το κύριο πρόβλημα με τις φωτιές και την αντιμετώπισή τους είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές.

«Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω πια ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές», δήλωσε η βουλεύτρια της ΝΔ στο Mega.

Οι δηλώσεις αυτές ενόχλησαν τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι απάντησαν με μία ανάρτηση στα social media:

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της.

Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε ολη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν.

Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική».