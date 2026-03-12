Παπασταύρου σε Σαμαρά: Δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα - Μην αδικείτε τον εαυτό σας

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, απάντησε από το βήμα της Βουλής στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας-Chevron.

Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε έντονη ανησυχία για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Επιτέθηκε μάλιστα στον πρωθυπουργό λέγοντας με νόημα πως «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Ο Σταύρος Παπασταύρου που υπήρξε συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά απάντησε με σεβασμό, αλλά τόνισε κατηγορηματικά πως «δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα».

Πρόσθεσε πως «δεν έχετε τη σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λάθος συμπεράσματα, μην αδικείτε τον εαυτό σας».

Ακόμα συμπλήρωσε: «Δεν μπορεί να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως και να μιλάμε για κατευνασμό, όταν για πρώτη φορά έχουμε στη Κύπρο τις φρεγάτες Κίμωνα και Ψαρά και τα F-16».

«Ο ιδρυτής της παράταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στην ιστορική του ομιλία στην Καβάλα, το 1976 είχε πει χαρακτηριστικά: προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πλούτος του. Και αυτό πράττει η κυβέρνησή μας", συμπλήρωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, κλείνοντας την παρέμβαση του.