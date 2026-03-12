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Θεμιστοκλέους: Μέχρι τις 20 Μαρτίου παραμένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 1.696 θέσεις στο ΕΣΥ
Πολιτική
15:21 - 12 Μαρ 2026

Θεμιστοκλέους: Μέχρι τις 20 Μαρτίου παραμένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 1.696 θέσεις στο ΕΣΥ

Reporter.gr Newsroom
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Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με νέο προσωπικό αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, όπως τόνισε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.      

Ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε το σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη στελέχωση του συστήματος υγείας, επισημαίνοντας ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την κάλυψη σημαντικών αναγκών σε προσωπικό. Όπως ανέφερε, μέχρι τις 20 Μαρτίου παραμένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 1.696 θέσεις που αφορούν νοσηλευτές αλλά και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων του υπουργείου, των οργανισμών και των νοσοκομείων.

Διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες θέσεις εντάσσονται στον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2025 και υλοποιούνται μέσω της σχετικής προκήρυξης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι ήδη σε λειτουργία και ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από υποψηφίους. Σύμφωνα με τον ίδιο, για το 2026 προβλέπεται η προκήρυξη συνολικά 5.000 μόνιμων θέσεων, καθώς και 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, εξέλιξη που -όπως υπογράμμισε- αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σύστημα υγείας.

Προκήρυξη για γιατρούς το επόμενο διάστημα

Ο υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε επίσης ότι το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη που θα αφορά το ιατρικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, θα αφορά περίπου 850 μόνιμες θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία, οι οποίες θα καλύψουν άμεσες ανάγκες των νοσοκομειακών μονάδων.

Διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά γιατρούς και είναι ανεξάρτητη από την προκήρυξη που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν περιορίζεται σε έναν μόνο κλάδο, αλλά επεκτείνεται τόσο στο νοσηλευτικό όσο και στο ιατρικό προσωπικό, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας.

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Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι στο επόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση ενός διακριτού νοσηλευτικού κλάδου. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα δώσει στο υπουργείο τη δυνατότητα να προχωρά σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από το νέο αυτό πλαίσιο θα μπορεί να εξεταστεί ακόμη και η δυνατότητα στοχευμένων αυξήσεων. Συνέδεσε μάλιστα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ασθενείς, σημειώνοντας ότι το βασικότερο παράπονο που καταγράφεται αφορά τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που καθιστά την ενίσχυση του κλάδου ιδιαίτερα αναγκαία.

Θετική εικόνα από την αξιολόγηση των ασθενών

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η συνολική εικόνα είναι θετική. Όπως είπε, περίπου το 75% των πολιτών χαρακτηρίζει τη νοσηλεία του καλή ή πολύ καλή.

Όπως επισήμανε, το εύρημα αυτό δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας, οι πολίτες αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλεται από το προσωπικό στις δημόσιες δομές.

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