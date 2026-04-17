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Θεοδωρικάκος: Τρία νέα αναπτυξιακά καθεστώτα για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές ύψους 450 εκατ. ευρώ
Πολιτική
15:43 - 17 Απρ 2026

Θεοδωρικάκος: Τρία νέα αναπτυξιακά καθεστώτα για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές ύψους 450 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση επαναπροκήρυξη των τριών βασικών καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απλοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση επενδύσεων.

Πρόκειται για τα καθεστώτα της Μεταποίησης, των Μεγάλων Επενδύσεων και των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης, για επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα από το 70% του εθνικού μέσου όρου.

Κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά «450 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η επαναπροκήρυξή τους, μετά το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον πρώτο κύκλο των καθεστώτων, «στέλνει το μήνυμα ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος λειτουργεί με συνέχεια, σταθερότητα και αξιοπιστία» και εντάσσεται σε μια συνεκτική στρατηγική για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. «Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, που δημιουργεί πίεση σε κάθε οικονομία, επηρεάζοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, το κόστος ενέργειας και τις διεθνείς αγορές, ο μόνος ασφαλής δρόμος για την Ελλάδα είναι περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, περισσότερη καινοτομία και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, σημείωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε έμφαση στη συνέπεια και την αξιοπιστία του Αναπτυξιακού Νόμου, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη πετύχει τον ταχύτερο χρόνο αξιολόγησης αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων στην Ευρώπη, με ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός 90 ημερών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη ανακτηθεί 110 εκατομμύρια ευρώ από 145 επενδυτικές πρωτοβουλίες του παρελθόντος που, αν και επιδοτήθηκαν, δεν υλοποιήθηκαν: «Θα πάμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, μέχρι και την τελευταία επιχείρηση που είχε πάρει χρήματα και δεν έκανε την επένδυση. Το δόγμα που ακολουθούμε είναι “διαφάνεια και νομιμότητα παντού και για τα πάντα”».

Αναφερόμενος συνολικά στο υπό συζήτηση πολυνομοσχέδιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης το χαρακτήρισε ως μια ουσιαστική μεταρρυθμιστική παρέμβαση, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για μια πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφή ελληνική οικονομία. «Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας«, ανέφερε, σημειώνοντας ότι διαμορφώνει ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και αξιόπιστο περιβάλλον για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην επιχειρηματικότητα.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του πολυνομοσχεδίου, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε:

– στη δημιουργία ενός ενιαίου «one stop shop» για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, με τη συγκέντρωση όλων των διαδικασιών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδρομών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών

– στην ουσιαστική απλοποίηση του πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών μονάδων, με ταχύτερες διαδικασίες και χωρίς περιττά διοικητικά εμπόδια,

– στην ενίσχυση του πλαισίου για τα επιχειρηματικά πάρκα και τις υποδομές logistics, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας,

– στην καθιέρωση ενός πλήρως ψηφιακού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων

– στην κατάργηση του αναχρονιστικού Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης και την αντικατάστασή του από το ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων για τη βιομηχανική δραστηριότητα,

– στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, με απλοποίηση διαδικασιών, ψηφιοποίηση των αδειών και ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του καταναλωτή και του Έλληνα παραγωγού,

– στην αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών στην αγορά, όπως η μείωση της ποσότητας προϊόντων χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής («shrinkflation»), με την καθιέρωση υποχρεωτικής και ευδιάκριτης σήμανσης, καθώς και την επιβολή αυστηρών προστίμων που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες.

– στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς μέσω ψηφιακών εργαλείων, όπως η εφαρμογή «MyKataggelies», που επιτρέπει την άμεση υποβολή καταγγελιών από τους πολίτες, ακόμη και με φωτογραφικό υλικό και γεωεντοπισμό.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το σύνολο των παρεμβάσεων του πολυνομοσχεδίου συνδέεται με μια σαφή εθνική προτεραιότητα: «Ασφαλής Ελλάδα μπορεί να υπάρξει μόνο με παραγωγική, ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 15:56
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