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Χρηματιστήριο: Το κοινό σημείο των μετοχών που αντιστάθμισαν τις τραπεζικές πιέσεις
Σχόλια Αγοράς
09:44 - 30 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Το κοινό σημείο των μετοχών που αντιστάθμισαν τις τραπεζικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η μικρή χθεσινή υποχώρηση (ΓΔ 2123 -0,2%) με γιορτινό τζίρο (163 εκ.) δεν επηρέασε την μεγάλη εικόνα της αγοράς που συνεχίζει και κατατάσσει το ελληνικό χρηματιστήριο (ΓΔ +44,6%) στις κορυφαίες θέσεις από πλευράς απόδοσης τόσο στην Ευρώπη (μαζί με Ισπανία, Πολωνία) όσο και συνολικά στον παγκόσμιο χάρτη.

Η τραπεζική υποχώρηση (ΔΤΡ -1,28%) αντισταθμίστηκε από μια τετράδα μετοχών που έχουν ως κοινό σημείο την αναφορά στον κατασκευαστικό κλάδο, με AKTR +2.8% & ABAΞ +3,7% να είναι μετοχές με βασική πηγή εσόδων τις κατασκευές, την METLEN +3.08% (μέσω της ΜΕΤΚΑ) να έχει σημαντικό κατασκευαστικό βραχίονα, αλλά και τον ΤΙΤΑΝ +2,75% να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του κλάδου (υποδομές, οικιστικά κλπ).

Σε επίπεδο εθνικών λογαριασμών και πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 11μηνο, τα στοιχεία του ΓΛΚ δείχνουν υπερεπίτευξη στόχων τόσο στο κομμάτι εσόδων (64,8 δις φορολογικά έσοδα) όσο και πρωτογενούς πλεονάσματος (12,7 δις), ενώ και οι εκτιμήσεις του Υπ. Οικονομικών για την πορεία των επενδύσεων την επόμενη τετραετία (2026-29) μετά το πέρας της συνεισφοράς του ΤΑΑ συνηγορούν σε συνολικές επενδύσεις της τάξης των 52 δις ευρώ, εκ των οποίων η μερίδα του λέοντος θα προέλθει από ιδιωτικές επενδύσεις αλλάζοντας σταδιακά το μείγμα (δημόσιων/ιδιωτικών) από 40/60 σε 20/80.

Μικρές οι μεταβολές στις διεθνείς αγορές χθες (Dax 0%, S&P -0.3%) στον απόηχο των συνεχιζόμενων – αλλά άκαρπων - συνομιλιών Τραμπ (με Πούτιν και Ζελένσκι) για το μείζον θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 09:56
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