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Βυθίστηκαν οι Ευρωαγορές καθώς κλιμακώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
19:18 - 03 Μαρ 2026

Βυθίστηκαν οι Ευρωαγορές καθώς κλιμακώθηκε η ένταση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με μεγάλες απώλειες την Τρίτη (3/3), καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα παγκοσμίως.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση της Τρίτης μειωμένος κατά 3,2% στις 603.80 μονάδες, επεκτείνοντας τις απώλειες της Δευτέρας, όταν ο δείκτης είχε κλείσει με πτώση 1,6%.

Επισημαίνεται ότι οι μετοχές σε όλους τους κλάδους υποχώρησαν, με τις τράπεζες να χάνουν 4,3%, τις ασφαλιστικές 3,6% και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 4,4%. Ακόμη και ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της περιοχής, έκλεισε σχεδόν 3% χαμηλότερα, μετά από θετικό κλείσιμο τη Δευτέρα.

Επιπλέον, οι μετοχές του τουρισμού και της αναψυχής κατέγραψαν πτώση 2%, καθώς οι κλειστές αεροδρομικές ζώνες στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο να ακυρώσουν χιλιάδες πτήσεις.

Όλα τα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX έκλεισε με σημαντικές απώλειες 3,59% στις 23,753.02 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κατέγραψε επίσης σημαντική υποχώρηση 3,46% στις 8,103.84 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο βρετανικός FTSE υποχώρησε 2,77% στις 10,481.64 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, μεγάλες απώλειες σημείωσε ο ιταλικός MIB κατά 3,92% στις 44,468.46 μονάδες, ενώ αντίστοιχες απώλειες κατάγραψε και ο ισπανικός IBEX κατά 4,55% στις 17,062.46 μονάδες.

Η πτώση αυτή έρχεται καθώς οι αγορές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να υποχωρούν, λόγω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει «κλίμα αποφυγής κινδύνου» στις αγορές, με τον χρυσό -θεωρούμενο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας- να εκτοξεύεται και τις αμερικανικές και ασιατικές μετοχές να υποχωρούν. Παράλληλα, οι τιμές του παγκόσμιου πετρελαίου αυξήθηκαν για δεύτερη συνεχή ημέρα, καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διακοπές στην υποδομή πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν ενισχύουν τους κινδύνους πληθωρισμού.

Σύμφωνα με αναφορές του Reuters που επικαλούνται ιρανικά μέσα, ένας διοικητής της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς δήλωσε ότι ο Στενός του Ορμούζ είναι κλειστός και ότι η Τεχεράνη θα βάλει φωτιά σε πλοία που επιχειρήσουν να περάσουν. Η σύγκρουση βρίσκεται πλέον στην τέταρτη ημέρα της, χωρίς να είναι ακόμη σαφής ο τρόπος που θα τελειώσει.

Τη Δευτέρα, οι ηγεσίες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσαν την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στην περιοχή, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά μπορεί να συνεχιστεί «πολύ περισσότερο από αυτό».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλέσει σε αποκλιμάκωση της έντασης και σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Δεδομένα πληθωρισμού και εταιρικά νέα


Παράλληλα, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Τρίτης έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 1,9% τον Φεβρουάριο, από 1,7% τον Ιανουάριο. Αν και το ποσοστό παραμένει ελαφρώς κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 2%, οι πολιτικοί θα παρακολουθούν την πιθανή μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Στην εταιρική ειδησεογραφία, η γαλλική αμυντική εταιρεία Thales ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματά της την Τρίτη, με τις παραγγελίες να φτάνουν τα 25,3 δισ. ευρώ ($29,41 δισ.) – επίπεδο ρεκόρ που είχε επιτευχθεί το 2024.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 7,6% σε 22,1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο 6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2 δισ. ευρώ. Οι τομείς αεροδιαστημικής και άμυνας συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη, με την εταιρεία να αναφέρει ότι εξασφάλισε 28 μεγάλες παραγγελίες συνολικής αξίας 7,75 δισ. ευρώ το 2025.

Η μετοχή της Thales στο Παρίσι έκλεισε με πτώση 2,4%, εν μέσω της ευρύτερης πτώσης των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών.

Επιπλέον, η βρετανική επενδυτική εταιρεία Aberdeen ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναμένει τα κέρδη της για το οικονομικό έτος 2025 να είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, μετά την αύξηση των διαχειριζόμενων κεφαλαίων της κατά 9% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα £556 δισ. ($739 δισ.). Η τιμή της μετοχής της κατέρρευσε κατά 10,5% στο τέλος της ημέρας.

Σε σημείωμα το πρωί της Τρίτης, οι αναλυτές της Citi επισήμαναν ότι η Aberdeen έχει αναβάλει την ανάκτηση των κεφαλαίων στη μονάδα Adviser μέχρι το 2027 και ότι η νέα καθοδήγηση για ετήσια αύξηση 5%-10% στη δημιουργία καθαρών κεφαλαίων είναι «πολύ χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 19:36
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