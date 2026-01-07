Δεν άλλαξε η ζωή στο Καράκας: Νέο κύμα καταστολής μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Για μια σύντομη στιγμή, ορισμένοι Βενεζουελάνοι επέτρεψαν στον εαυτό τους να γιορτάσει. Όταν έμαθαν το Σάββατο ότι ο ισχυρός άνδρας της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, είχε συλληφθεί από τις Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ, πολλά ομαδικά chats γέμισαν με μηνύματα χαράς και ανακούφισης. Κάποιοι άνθρωποι έκλαψαν. Μια οικογένεια στο Καράκας άνοιξε ένα μπουκάλι σαμπάνιας που είχε αγοράσει μήνες νωρίτερα και το κρατούσε για μια ξεχωριστή περίσταση. Ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια ζωής υπό τον Μαδούρο, υπήρχαν συγκρατημένες ελπίδες για ένα διαφορετικό μέλλον.

Μέχρι τη Δευτέρα, ωστόσο, αυτά τα συναισθήματα είχαν αντικατασταθεί από πιο γνώριμα: φόβο, αγωνία και αβεβαιότητα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κινήθηκε γρήγορα για να καταστείλει κάθε δημόσια έκφραση υποστήριξης προς την ανατροπή του Μαδούρο, εξαπολύοντας μια πανεθνική εκστρατεία καταστολής που περιλάμβανε τη σύλληψη δημοσιογράφων, τη σύλληψη πολιτών και την ανάπτυξη ενόπλων συμμοριών σε όλη την πρωτεύουσα.

«Νιώθουμε όπως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024», είπε η Μαρία, 55 ετών, η οποία μίλησε στη Washington Post υπό τον όρο να αναφέρεται μόνο το μικρό της όνομα ή ανώνυμα, από φόβο αντιποίνων. «Κερδίσαμε, αλλά ταυτόχρονα χάσαμε», είπε, αναφερόμενη στις τελευταίες εκλογές της χώρας, στις οποίες ο Μαδούρο ισχυρίστηκε ότι νίκησε, παρά τα αποτελέσματα που έδειχναν πως είχε επικρατήσει η αντιπολίτευση.

Η καταστολή εξελίχθηκε την ώρα που η Ντέλσι Ροδρίγες, αντιπρόεδρος της χώρας, ορκιζόταν τη Δευτέρα μεταβατική πρόεδρος στην Εθνοσυνέλευση. Ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν δημόσια την πίστη τους προς το πρόσωπό της — ένα μήνυμα ότι, παρότι η χώρα είχε νέο ηγέτη, η παλιά δομή εξουσίας παρέμενε στη θέση της.

Τουλάχιστον 14 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης συνελήφθησαν τη Δευτέρα — ανάμεσά τους 11 που εργάζονταν για διεθνή μέσα— σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Εργαζομένων Τύπου. Οι περισσότεροι, ανέφερε η ένωση, κρατήθηκαν για αρκετές ώρες και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως αρκετοί κατήγγειλαν ότι αξιωματικοί της στρατιωτικής αντικατασκοπείας έψαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Πολλές από τις συλλήψεις έγιναν κοντά στην Εθνοσυνέλευση, την ώρα που η Ροδρίγες έδινε τον όρκο της σε τελετή που επέβλεπε ο αδελφός της, Χόρχε Ροδρίγες, πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

Οι αρχές στράφηκαν επίσης εναντίον απλών πολιτών, αξιοποιώντας ένα διάταγμα περί «κατάστασης εξωτερικής αναταραχής», το οποίο διέτασσε τις εθνικές, πολιτειακές και δημοτικές αστυνομικές δυνάμεις να αναζητούν και να συλλαμβάνουν άμεσα οποιονδήποτε «εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Το διάταγμα, που τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο αλλά δημοσιεύτηκε πλήρως τη Δευτέρα, ανέστειλε επίσης το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και εξουσιοδότησε εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία και τη συνάθροιση.

Στη δυτική πολιτεία Μερίδα, δύο άτομα γύρω στα 60 συνελήφθησαν επειδή φώναζαν αντικυβερνητικά συνθήματα και «γιορτάζαν την απαγωγή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Πρώτης Κυρίας Σίλια Φλόρες», σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία.

Σε ολόκληρο το Καράκας, φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες γνωστές ως «colectivos» —χαρακτηριστικό στοιχείο του άτυπου κράτους ασφάλειας που οικοδόμησε ο πρώην πρόεδρος Ούγκο Τσάβες και κληρονόμησε ο Μαδούρο μετά τον θάνατό του— έστησαν σημεία ελέγχου, μεταξύ άλλων και κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Κότα Μιλ, που διατρέχει το βόρειο τμήμα της πόλης. Κάτοικοι περιέγραψαν ότι τους σταματούσαν, τους ανέκριναν και τους υποχρέωναν να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους. Κάποιοι είπαν ότι οι ένοπλοι άνδρες έψαχναν τα μηνύματα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί υποστήριξη προς την αμερικανική επιχείρηση.

«Στέλνουμε μηνύματα μεταξύ μας με διαδρομές που πρέπει να αποφεύγουμε», είπε ένας κάτοικος του Καράκας. «Ακούς “μην πας από εκεί — σταματούν αυτοκίνητα με πολυβόλα”».

Ποιος διοικεί τη χώρα;

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επανειλημμένα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «διοικούν» τη Βενεζουέλα, αν και παραμένει ασαφές ποια επιρροή ασκεί η Ουάσινγκτον στις αρχές του Καράκας. Την εποπτεία της αμερικανικής εμπλοκής στη χώρα, είπε ο Τραμπ, θα αναλάβει μια μικρή ομάδα ανώτατων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ — καθώς και ο ίδιος. Η Βενεζουέλα, είπε ο πρόεδρος στο NBC τη Δευτέρα, δεν βρίσκεται σε θέση να διεξαγάγει εκλογές.

«Πρέπει πρώτα να διορθώσουμε τη χώρα», είπε. «Πρέπει να τη φροντίσουμε μέχρι να ανακτήσει την υγεία της».

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Τραμπ υπέδειξε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχεδίαζε να κλείσει το Ελ Ελικοΐδε, ένα τεράστιο, σπειροειδές κέντρο κράτησης στο Καράκας, το οποίο επί μακρόν χρησιμοποιείται για την κράτηση και τα βασανιστήρια αντιφρονούντων, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η οργάνωση Foro Penal, τοπική ομάδα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε ότι περισσότεροι από 860 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.

«Φυσικά έχω ελπίδα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν χωρίς τον Μαδούρο», είπε ένας 30χρονος άνδρας στην πρωτεύουσα στην Washington Post. «Αλλά από εκεί που βρίσκομαι, το μόνο που βλέπω είναι τους ίδιους ανθρώπους που κατέστρεψαν τη χώρα μου να παραμένουν στην εξουσία. Εξακολουθούν να μας διώκουν. Και εμείς εξακολουθούμε να φοβόμαστε».

Σε συνέντευξή της στον Σον Χάνιτι του Fox News, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο —η οποία έφυγε από τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία— χαρακτήρισε την καταστολή «πραγματικά ανησυχητική» και κάλεσε τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Περιέγραψε τη Ροδρίγες ως «μία από τις βασικές αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων, των διώξεων [και] της διαφθοράς».

Αργά τη Δευτέρα, καθώς κουρασμένες οικογένειες ετοιμάζονταν για ύπνο, ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι μοιράστηκαν βίντεο από τα παράθυρά τους με ένοπλους άνδρες στους δρόμους· κάποιοι υπέθεσαν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη πραξικόπημα.

Ώρες αργότερα, το Υπουργείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας ότι η αστυνομία είχε ρίξει προειδοποιητικές βολές αφού «μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την περιοχή χωρίς άδεια».

«Ολόκληρη η χώρα είναι απολύτως ήρεμη», ανέφερε η ανακοίνωση.