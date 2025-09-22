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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά και γεωπολιτικούς κινδύνους
Εμπορεύματα
13:30 - 22 Σεπ 2025

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά και γεωπολιτικούς κινδύνους

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9), καθώς οι ανησυχίες για τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή αντισταθμίστηκαν από τις ανησυχίες για την υπερπροσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο σημειώνουν πτώση 0,34% στα 66,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο υποχωρεί κατά 0,29% στα 62,50 δολάρια.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς το Σάββατο (20/9) για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την έναρξη αεροπορικών επιδρομών από τη Ρωσία με στόχο τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Η αποστολή αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη για 12 λεπτά την Παρασκευή.

Στη Μέση Ανατολή, τέσσερις δυτικές χώρες αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ και αυξάνοντας την ανησυχία στην περιοχή που είναι σημαντική για την παραγωγή πετρελαίου.

Το Brent και το WTI έκλεισαν με πτώση άνω του 1% την Παρασκευή (19/9), σημειώνοντας μικρή πτώση την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για τα μεγάλα αποθέματα και τη μείωση της ζήτησης επηρέασαν αρνητικά το κλίμα.

«Η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου είναι ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί από το τρίτο στο τέταρτο τρίμηνο και ξανά στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Ταυτόχρονα, η παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+ βρίσκεται σε ανοδική πορεία», ανέφεραν αναλυτές της SEB και πρόσθεσαν: «Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά αν η Κίνα θα αποθηκεύσει το αυξανόμενο πλεόνασμα ή αν η τιμή του πετρελαίου θα πιεστεί χαμηλότερα στα 50 δολάρια. Πιστεύουμε ότι θα συμβεί το δεύτερο».

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ, έχει αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου στο πλαίσιο της συμφωνίας ΟΠΕΚ+, δήλωσε την Κυριακή (21/9) η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO. Η SOMO αναμένει ότι οι μέσες εξαγωγές του Σεπτεμβρίου θα κυμανθούν από 3,4 εκατομμύρια έως 3,45 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το Ιράκ έχει, επίσης, δώσει προκαταρκτική έγκριση σε ένα σχέδιο για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω αγωγού από την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν μέσω της Τουρκίας, μετά από καθυστερήσεις στην αναμενόμενη επανεκκίνηση, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες, όπως ανέφεραν στο Reuters.

«Άλμα» για χρυσο και ασήμι - Αποδυναμώνεται το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,737% στα 32.070 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 1,45% στα 3.759,32 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 2,61% στα 44,073 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,25% και βρίσκεται στα 4,6393 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,31% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1782 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,25% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3504 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,06% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8725 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 13:29
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