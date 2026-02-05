Καφούνης: Οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές που μειώνουν το μη μισθολογικό κόστος
14:25 - 05 Φεβ 2026

Ως τομή για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία των εργαζομένων χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου Εργασίας, κατά την Ομιλία του στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. «Καταφέραμε να ευθυγραμμίσουμε την αγορά εργασίας με τον βηματισμό της οικονομίας και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ κοινωνικών εταίρων και κράτους. Αυτό είναι κρίσιμο σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία εμφανίζει θετικές ενδείξεις, αλλά εξακολουθεί να δοκιμάζεται από πιέσεις στο κόστος και στην καθημερινότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε ότι και στην περίοδο εφαρμογής της Συμφωνίας οφείλουν όλες οι πλευρές να επιδείξουν την ίδια ωριμότητα, καθώς οι αυξήσεις μισθών πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, στην παραγωγικότητα και στις δυνατότητες της οικονομίας, ώστε να είναι διατηρήσιμες. Στο πλαίσιο αυτό ανέδειξε την ανάγκη να απέχουν όλοι από ανεδαφικές διεκδικήσεις που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάκαμψη της οικονομίας ή να διαταράξουν την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. «Ο στόχος μας είναι σαφής: μεγαλύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτή περνά μέσα από επενδύσεις, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση της ανεργίας, και σταδιακή βελτίωση των μισθών, χωρίς να τροφοδοτούνται νέες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε με έμφαση ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Ειδικά για το Εμπόριο - τον μεγαλύτερο εργοδότη με το 17,3% της συνολικής απασχόλησης και ισχυρότερο κλάδο της οικονομίας με το 37,1% του κύκλου εργασιών της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας να πραγματοποιείται από εμπορικές επιχειρήσεις – ο κ. Καφούνης εκτίμησε πως «είναι εύλογο να αναμένουμε μεσο-μακροπρόθεσμα τόνωση του τζίρου, των εσόδων και ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ωστόσο σημείωσε πως η συνδρομή του κράτους είναι κρίσιμη, καθώς «οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές που μειώνουν το μη μισθολογικό κόστος και διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη επιστροφής της αρμοδιότητας του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους καθώς, όπως είπε, «η θεσμική ωριμότητα μιας χώρας κρίνεται από το κατά πόσο οι αποφάσεις της διαμορφώνονται μέσα από την συμφωνία εκείνων που τις βιώνουν στην πράξη: των ανθρώπων της πραγματικής οικονομίας».

