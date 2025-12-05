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Τρία χτυπήματα σε μία εβδομάδα: Ο τουρκικός εμπορικός στόλος στην πιο εκτεθειμένη φάση του
Ναυτιλία
08:25 - 05 Δεκ 2025

Τρία χτυπήματα σε μία εβδομάδα: Ο τουρκικός εμπορικός στόλος στην πιο εκτεθειμένη φάση του

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η τουρκική εμπορική ναυτιλία έχει εισέλθει πλέον σε μια περίοδο αυξημένης έκθεσης, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα σημειώθηκαν τρεις στοχευμένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τουρκικά συμφέροντα. 

Τα περιστατικά στα Mersin, Kairos και Virat δεν αντιμετωπίζονται ως τυχαία επεισόδια, αλλά ως ένδειξη ευρύτερης γεωπολιτικής πίεσης προς την Άγκυρα, σε μια συγκυρία κατά την οποία η συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στις μεταφορές πετρελαίου από χώρες που βρίσκονται υπό κυρώσεις έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η εμπλοκή αυτή αφορά κυρίως ροές ρωσικού και ιρανικού αργού μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ενός μηχανισμού που λειτουργεί εκτός επίσημης εποπτείας και αξιοποιεί πρακτικές απόκρυψης προέλευσης φορτίων.

Το δεξαμενόπλοιο Mersin, με σημαία Παναμά και τουρκική διαχείριση, επλήγη από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα ανοιχτά της Σενεγάλης. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για εκτεταμένες ζημιές και μερική βύθιση του πλοίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, τα Kairos και Virat χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα σε επιχειρησιακές συνθήκες που παραπέμπουν σε στοχοποίηση βάσει προφίλ και όχι γεωγραφικής συγκυρίας.

Το Virat μάλιστα φαίνεται να δέχθηκε δεύτερη επίθεση μέσα σε 24 ώρες, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως ορισμένα πλοία αποτελούν πλέον σταθερούς στόχους λόγω της εμπλοκής τους σε μεταφορές εκτός επίσημων μηχανισμών ελέγχου.

Τα τρία πλοία φαίνεται να ακολουθούσαν δρομολόγια που συνδέονται με ανεπίσημες ενεργειακές ροές. Η χρήση σημαιών ευκολίας, οι μεταφορές φορτίου από πλοίο σε πλοίο σε διεθνή ύδατα και η απενεργοποίηση του AIS αποτελούν τυπικά στοιχεία λειτουργίας του σκιώδους στόλου, ο οποίος έχει επεκταθεί μετά την αυστηροποίηση των διεθνών κυρώσεων.

Αν και η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι μεταφορές αυτές είναι νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, ΗΠΑ και ΕΕ έχουν εντείνει τις πιέσεις, επισημαίνοντας ότι η επαναλαμβανόμενη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών σε αυτές τις ροές ουσιαστικά υπονομεύει το πλαίσιο κυρώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι επιθέσεις δεν σημειώθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες. Το Mersin επλήγη στον Ατλαντικό, μακριά από περιοχές υψηλής έντασης, ενώ τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα παραπέμπουν σε τακτικές που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η μετατόπιση δείχνει ότι η στοχοποίηση δεν αφορά τη γεωγραφική επικινδυνότητα αλλά τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας των πλοίων. Οι επιθέσεις φαίνεται να λειτουργούν ως μέσο πίεσης προς την Τουρκία, σε μια προσπάθεια περιορισμού των ανεπίσημων διαύλων μεταφοράς πετρελαίου.

Για την τουρκική ναυτιλιακή βιομηχανία οι συνέπειες είναι άμεσες. Το ασφαλιστικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα περιστατικά ανεβάζουν σημαντικά τον δείκτη κινδύνου για εταιρείες που έχουν παρουσία σε διαδρομές εκτός θεσμικής παρακολούθησης.

Επιπλέον, εγείρονται ζητήματα ευθύνης και προστασίας των πληρωμάτων, ειδικά σε περιβάλλον όπου η νομιμότητα των μεταφορών δεν μπορεί να διασφαλιστεί με πλήρη σαφήνεια. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα χρειαστεί να επανεξετάσουν την έκθεσή τους σε πλοία που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, κάτι που ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του σκιώδους στόλου.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, τα περιστατικά αναδεικνύουν ότι η επιλογή της Άγκυρας να λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος ενεργειακών ροών από χώρες υπό κυρώσεις έχει πλέον αντίκτυπο στο επιχειρησιακό επίπεδο.

Η στοχοποίηση των πλοίων δείχνει ότι η πίεση προς την Τουρκία δεν περιορίζεται πλέον σε διπλωματικές δηλώσεις ή οικονομικά μέτρα, αλλά εκδηλώνεται στη θάλασσα με τρόπους που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη λειτουργία των εταιρειών. Εάν η πρακτική αυτή συνεχιστεί, είναι πιθανό να καταγραφεί περαιτέρω αύξηση επιθέσεων, όχι μόνο σε περιοχές έντασης αλλά σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να πληγεί ο μηχανισμός ανεπίσημων μεταφορών.

Η τουρκική ναυτιλία αναδεικνύεται έτσι σε έναν από τους πιο εκτεθειμένους στόλους παγκοσμίως, όχι λόγω τεχνικών αδυναμιών αλλά λόγω επιλογών στρατηγικής που τη φέρνουν στο επίκεντρο της διεθνούς πίεσης. Το ρίσκο παύει να είναι θεωρητικό και αποκτά επιχειρησιακή μορφή, με την Άγκυρα να καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας στρατηγικής που την τοποθετεί στο όριο μεταξύ εμπορικής δραστηριότητας και γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

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