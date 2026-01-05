Λάγος: 22 Ινδοί ναυτικοί συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό 31,5 κιλών κοκαΐνης σε εμπορικό πλοίο

Στη σύλληψη 22 Ινδών ναυτικών προχώρησαν οι Αρχές της Νιγηρίας μετά τον εντοπισμό 31,5 κιλών κοκαΐνης σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι του Λάγος.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2026 στο πλοίο MV Aruna Hulya, με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Σύμφωνα με τις αρχές, η κοκαΐνη βρέθηκε κρυμμένη σε θυρίδα (hatch) του πλοίου κατά τη διάρκεια ελέγχου σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους λιμένες της χώρας. Όλο το πλήρωμα οδηγήθηκε για ανάκριση, μεταξύ αυτών και ο πλοίαρχος Sharma Shashi Bushan.

Η Nigerian Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) ανακοίνωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό της προέλευσης των ναρκωτικών και των διαδρομών διακίνησης. Όπως επισημαίνεται, η Νιγηρία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κόμβο διέλευσης και σε ορισμένες περιπτώσεις παραγωγής– ναρκωτικών ουσιών με προορισμό αγορές της Αφρικής και της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η NDLEA επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται στενά με αμερικανικές και βρετανικές αρχές για τη διερεύνηση ευρύτερου καρτέλ, το οποίο φέρεται να συνδέεται με εισαγωγή περίπου 1.000 κιλών κοκαΐνης που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως σε κοντέινερ στο λιμάνι του Λάγος.

Τον Νοέμβριο του 2025, η NDLEA είχε συλλάβει 20 Φιλιππινέζους ναυτικούς που επιχείρησαν να μεταφέρουν 20 κιλά κοκαΐνης από τη Βραζιλία στο Λάγος.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και στην ενδοχώρα, εντοπίζοντας μεγάλες ποσότητες κάνναβης και φαρμακευτικών ουσιών, όπως τραμαδόλη, οι οποίες φέρονται να κατευθύνονταν ακόμη και σε ένοπλες ομάδες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.