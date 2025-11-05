Ηχηρά «σήματα» Θεοδωρόπουλου, Σαράντη, Στασινόπουλου για την ανταγωνιστικότητα και τις ανισότητες

«Καμπανάκι» και μάλιστα ηχηρό για σειρά ζητημάτων που υπονομεύουν την αναταγωνιστικότητα της ελληνικής μεταποίησης απέστειλαν εκπρόσωποι του κλάδου, θεσμικοί και μη, σε ημερίδα που διοργάνωσε την Τρίτη (4/11) η Ελληνική Παραγωγή, το ΙΟΒΕ και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας για την συμβολή της μεταποιητικής βιομηχανίας. ενώπιον του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Συγκεκριμένα, ζητήματα πολιτικής σταθερότητας, αλλά και ανισοτήτων, παράλληλα με αυτά της ανταγωνιστικότητας έθεσαν, στην ημερίδα, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος μίλησε για το ζητήματα πολιτικής σταθερότητας αλλά και οικονομικές προκλήσεις, όπως το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα και το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, λύσαμε το ένα πρόβλημα που ήταν το δημοσιονομικό, αλλά δεν λύσαμε το εμπορικό έλλειμμα.

«Προσωπικά με ανησυχούν περισσότερο απ’ όλα, όχι οι οικονομικοί παράγοντες, αλλά οι πολιτικοί», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι διακρίνει κόπωση στον κόσμο ενώ έκανε λόγο για ένα μεγάλο μέρος που πληθυσμού που δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη των τελευταίων ετών.

Αυτό, κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒ, έχει επιτρέψει ο θυμός να επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία και μαζί τους επέστρεψε και ο λαϊκισμός που κυοφορείται σε καθημερινή βάση. «Αν δεν δημιουργήσει μεγάλα αναχώματα στην πορεία της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, τότε η πορεία θα είναι καλή», προέβλεψε ο κ. Θεοδωρόπουλος η πολιτεία να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις, στη δικαιοσύνη, στην αδειοδότηση, το κόστος της ενέργειας κ.ά. Επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ διαχώρισε τις εγχώριες επενδύσεις από τις ξένες, σημειώνοντας ότι ο πλέον παραγωγικές επενδύσεις προέρχονται από εγχώριους επιχειρηματίες και εγχώρια κεφάλαια.

Αντίθετα οι ξένες επενδύσεις, κατά τον κ. Θεοδωρόπουλο έχουν πολύ χαμηλότερα πολλαπλασιαστικά οφέλη, παρόλο που αναγνώρισε ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει τη πολυτέλεια να τις αγνοήσει.

Πάντως η βιομηχανία αναμένει τα μέτρα στήριξης τα οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, θα ανακοινωθούν στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες. Η βιομηχανία έχει καταθέσει πρόταση στην κυβέρνηση για την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου.

Το Ιταλικό μοντέλο

«Ο λόγος που στηρίξαμε αυτήν την πρόταση είναι ότι το μοντέλο αυτό έχει ήδη εγκριθεί από την Κομισιόν και θα μπορούσε πιο γρήγορα να εφαρμοστεί. Ο διάλογος συνεχίζεται και ευελπιστώ ότι σύντομα, στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων» όπως είπε. Πρόσθεσε δε ότι «όλα τα θέματα που αφορούν την ενέργεια είναι πολυπαραγοντικά και σύνθετα προβλήματα και πρέπει να γίνει σωστή δουλειά ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον με τις Βρυξέλλες. Θα μπορούσαμε να έχουμε κινηθεί πιο γρήγορα αλλά το σημαντικό είναι να κινηθούμε».

Η Ελληνική Παραγωγή

Το θέμα του ενεργειακού κόστους για τις ελληνικές βιομηχανίες προέταξε και ο πρόεδρος της ElvalHalcor και της Ελληνικής Παραγωγής, Μιχάλης Στασινόπουλος τονίζοντας πως με ένα ένα κονδύλι της τάξης των 200 εκατομμυρίων μπορεί να λυθεί το θέμα της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ElvalHalcor και της Ελληνικής Παραγωγής, Μιχάλης Στασινόπουλος, έστειλε σαφές μήνυμα στην πολιτεία τονίζοντας ότι «η βιομηχανία δεν ζητάει χάρες. Θέλει ισότιμες συνθήκες, σταθερότητα, ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας και εργαλεία για επενδύσεις» τονίζοντας ότι το ενεργειακό ζήτημα, είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα της βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, παρά τις σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη στήριξη της βιομηχανίας, η Ελλάδα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνουν αισθητά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μειώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων παραγωγικών επιχειρήσεων. Ανέδειξε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία προχώρησε σε οριζόντια μείωση του βιομηχανικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στα 50 €/MWh, μέτρο που, όπως είπε, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της γερμανικής βιομηχανίας και να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από χώρες που δεν υιοθετούν αντίστοιχες πολιτικές.

Υπογράμμισε ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση και στην Ελλάδα, το παραγωγικό κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω σε σχέση με τους ανταγωνιστές, οδηγώντας σε απώλεια μεριδίων αγοράς και αναστολή επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δημοσιονομικό βάρος μιας τέτοιας παρέμβασης είναι αμελητέο – περίπου 200 εκατ. ευρώ – ποσό μικρό σε σχέση με τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη στήριξη των εξαγωγών και τη γενικότερη ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής. «Η εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας δεν είναι επιδότηση, είναι επένδυση στη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας και, κατ’ επέκταση, στην οικονομική ανεξαρτησία της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πέρα από το ενεργειακό, ο κ. Στασινόπουλος επανέφερε σειρά παρεμβάσεων που έχει ζητήσει η «Ελληνική Παραγωγή» χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως η επαναφορά των επιταχυνόμενων αποσβέσεων, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η καλύτερη διασύνδεση παιδείας και έρευνας με την παραγωγή και η επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οι υπεραποσβέσεις

«Οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις μεταθέτουν τη φορολογία νέων επιχειρήσεων σε χρόνο που μπορούν ευκολότερα να την αποδώσουν. Θα είναι αδικαιολόγητη η μη επαναφορά τους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «έχουν κατατεθεί προτάσεις χωρίς δημοσιονομική επίπτωση – όπως στη μελέτη Πισσαρίδη – που δεν έγιναν δεκτές, παρότι αποτελούν καλές επενδύσεις για το κράτος».

Στο όδιο μήκος κύματος και η πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Λ. Σαράντη κι ανέφερε ότι σήμερα απουσιάζει μια συνεκτική στρατηγική στήριξης και ενίσχυση της βιομηχανίας και την μεταποίησης είτε γιατί αυτή απαιτεί πολύ μακροπρόθεσμο προγραμματισμό που ξεπερνά το πολιτικό κύκλο μιας κυβέρνησης, είτε επειδή δεν υπάρχει κάποιος να την υλοποιήσει.

Χρηματοδοτήσεις

Απευθυνόμενη,δε, στον CEO της ΕΤΕ Π. Μυλωνά εστίασε στα ζητήματα χρηματοδοτήσεων σημειώνοντας ότι το τραπεζικό σύστημα ότι δεν είναι ουσιαστικός αρωγός στην προσπάθεια της βιομηχανίας. Την αιτίαση απέρριψε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πιστωτικά επεκτείνεται πιο γρήγορα από την Ευρώπη (10% ετησίως).

Ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ παρατήρησε ωστόσο ότι τα δάνεια παρέχονται κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και με τρόπο που το τραπεζικό σύστημα διασφαλίζεται στην εισπράξη των χρημάτων που δανείζει. Πάντως, ο κ. Μυλωνάς πρόσθεσε, ότι ο υψηλός ανταγωνισμός των τραπεζών έχει κατεβάσει τα περιθώρια κάτω από δύο ποσοστιαίες μονάδες και σε πολλές περιπτώσεις και στη μια ποσοστιαία μονάδα. «Αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα υπερθερμαίνεται», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι ορισμένες φορές οι τράπεζες, προκειμένου να κερδίσουν πελάτες, προσφέρουν και με «όχι σωστούς» όρους δάνεια.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση ΜμΕ ο κ. Μυλωνάς είπε ότι ο κρίσιμος παράγοντας είναι το μέγεθος. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος τόσο το καλύτερο, παρόλο που όπως είπε τα κίνητρα συγχώνευσης για μεγάλωμα των εταιρειών στη χώρα μας δεν έχουν λειτουργήσει. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ, ο Έλληνας προτιμά να είναι διευθυντής στη δική του εταιρεία, παρά σε χαμηλότερη θέση σε μια μεγαλύτερη εταιρεία.

Πάντως, θέμα λίγου χρόνου είναι η οριστικοποίηση της παρέμβασης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, με βάση όσα τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στην ημερίδα. Συγγκεκειμένα, διαβεβαίωσε, πως τα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που είχε αναγγείλει ο πρωθυπουργός κατά την γενική συνέλευση του ΣΕΒ θα ανακοινωθούν σύντομα.

Επίσης, o κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε, παράλληλα, νέες πρωτοβουλίες για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος όπως τα ειδικά χωροταξικά και η απλούστευση διαδικασιών με τρία νομοσχέδια που επίκεινται να κατατεθούν.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε, ότι, σύντομα, πριν από το τέλος του χρόνου πρόκειται να παρουσιαστούν τα ειδικά χωροταξικά για τη βιομηχανία, τις ΑΠΕ και τον τουρισμό.

Αναφερόμενος στην μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες κάνοντας ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης με τις πρώτες 12 παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων και τον περιορισμό του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις.

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως θα αξιοποιηθεί και το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» στο οποίο όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 διαδικασίες του δημοσίου και έχουν ήδη εντοπιστεί οι πρώτες 400 με τη μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που μπορούν να απλοποιηθούν ή και να καταργηθούν.

Αναφέρθηκε και στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης στο οποίο όπως είπε έχουν βήματα με το νέο Δικαστικό Χάρτη και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις αλλά απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για μια δικαστική απόφαση στην αστική δικαιοσύνη στις 670 ημέρες που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το σήμα για σταθερότητα

Πάντως, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει σταθερότητα στα δημοσιονομικά και και τα μακροοικονομικά αλλά τόνισε πως η επόμενη φάση θα είναι «πιο δύσκολη, πιο σύνθετη και πιο πολύπλοκη», καθώς θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην μικροοικονομία, δηλαδή στην επιχειρηματικότητα.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για να πετύχουμε θέλουμε σοβαρότητα και σταθερότητα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης βάζοντας ως στόχους την περαιτέρω αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών.