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ΧΑ: Οι «μοχλοί» της ανόδου στις 2.160 μονάδες παρά τη γεωπολιτική πίεση
Αναλύσεις
11:02 - 05 Μαρ 2026

ΧΑ: Οι «μοχλοί» της ανόδου στις 2.160 μονάδες παρά τη γεωπολιτική πίεση

Reporter.gr Newsroom
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Στη χθεσινή συνεδρίαση (4/3), ο ΓΔ ανέκαμψε στις 2.160 μονάδες με ισχυρό τζίρο €471 εκατ., δείχνοντας ότι η αγορά μπορεί να αντιδράσει όταν μειώνεται η γεωπολιτική πίεση. Στον FTSE25 μόνο ΜΟΗ και ΕΛΠΕ έκλεισαν αρνητικά.  

Τι πυροδότησε, όμως, την αντίδραση;

Σύμφωνα με ανάλυση της Κύκλος Χρηματιστηριακής, οι δηλώσεις Τραμπ για συνοδεία πετρελαιοφόρων στα Στενά Ορμούζ και η αποκλιμάκωση σε πετρέλαιο–φυσικό αέριο έδωσαν τον πρώτο θετικό τόνο στις ευρωπαϊκές αγορές, τον οποίο ακολούθησε και το Χ.Α.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής, έχει ως εξής:

  • Έμμεσες επαφές Ιράν–CIA ενισχύουν το σενάριο αποκλιμάκωσης, με τους NYT να αναφέρουν ότι ιρανικά στελέχη προσέγγισαν τη CIA για διερεύνηση όρων, ενώ η Ουάσιγκτον παραμένει επιφυλακτική.
  • Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν παγκόσμιο δασμό 15%, ενώ η ΕΕ έχει λάβει ανεπίσημες διαβεβαιώσεις ότι για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές θα παραμείνει συντελεστής 10%.
  • Οι επενδυτές θα επανεκτιμήσουν τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τις κινήσεις Fed/ΕΚΤ.
  • Ο αρχηγός ΓΕΣ των ΗΠΑ μίλησε για πλήγματα σε βαθύτερους στόχους εντός Ιράν, ενώ ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε «πολύ νωρίς» μια πλήρη επιχείρηση.
  • Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν «δεν είναι στον σχεδιασμό αυτή τη στιγμή», αλλά δεν αποκλείεται καμία στρατιωτική επιλογή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη JP Morgan, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας. Η πιθανότητα διαταραχών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας καθιστά το περιβάλλον εύθραυστο.

Συμπεριφορά αγοράς: Η χθεσινή άνοδος έδωσε ανάσα ρευστότητας, χωρίς όμως να αλλάζει το γεγονός ότι η αγορά παραμένει ευάλωτη λόγω ρηχότητας και έντονης εξάρτησης από τις κινήσεις των ξένων. Η ποιότητα της αντίδρασης θα φανεί στην επόμενη φάση πίεσης.

Εταιρικά γεγονότα

Σήμερα Πέμπτη (5/3) ανακοινώνουν αποτελέσματα η CREDIA (μετά το κλείσιμο της Αγοράς) και η ΒΙΟ, ενώ η Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα στο Λονδίνο το τριετές business plan της.

Κατά τα άλλα, στα επιχειρηματικά νέα:

Η CENER έκλεισε το 2025 με ιστορικά μεγέθη: πωλήσεις €2,06 δισ., καθαρά κέρδη €194 εκατ. (+39%), ανεκτέλεστο €3,4 δισ. και μέρισμα €0,26/μετοχή , στηριζόμενη σε ισχυρή ζήτηση ενεργειακών υποδομών και αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα.

Η LAMDA έκλεισε το 2025 με ενοποιημένα καθαρά κέρδη €91 εκατ., ρεκόρ EBITDA σε malls (€89,7 εκατ.) και μαρίνες (€20,6 εκατ.), ενώ στο Ελληνικό οι εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ξεπέρασαν τα €1,5 δισ. και τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις αυξήθηκαν 96%, με το 85% των κατοικιών του Little Athens ήδη πωλημένο ή δεσμευμένο.

Στις αγορές εμπορευμάτων

- ΧΡΥΣΟΣ & ΑΣΗΜΙ: Την Τετάρτη (4/3) κινήθηκαν ανοδικά, με τον χρυσό πάνω από $5.160 και το ασήμι πάνω από $84, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφάλεια παρά την πίεση από το ισχυρότερο δολάριο.

- WTI & BRENT: Την Τετάρτη (4/3) το WTI υποχώρησε προς τα $74 και το Brent προς τα $81, καθώς οι αμερικανικές δεσμεύσεις για προστασία των θαλάσσιων οδών μείωσαν τους άμεσους φόβους προσφοράς, ενώ η κρίση στο Ορμούζ διατηρεί υψηλό γεωπολιτικό premium.

- TTF GAS: Τα ευρωπαϊκά φυσικά αέρια την Τετάρτη (4/3) υποχώρησαν πάνω από 9% στα €48,3/MWh, μετά το 60% ράλι, καθώς οι αναφορές για πιθανή διάθεση του Ιράν να συζητήσει αποκλιμάκωση μείωσαν τον πανικό, παρότι το Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό και η Ευρώπη ευάλωτη λόγω χαμηλών αποθεμάτων.

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