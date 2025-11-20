Πετρέλαιο: Αύξηση τιμών μετά τη μείωση των αποθεμάτων αμερικανικού αργού - Ζημιές για τα μέταλλα

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται την Πέμπτη (20/11), μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίας, ενισχυμένες από μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ και από ένα γενικό ράλι στις αγορές μετοχών υψηλού ρίσκου.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται κατά 0,93% στα 64,10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αργού WTI των ΗΠΑ ενισχύονται επίσης κατά 0,98% στα 59,83 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο βασικά είδη πετρελαίου αντέδρασαν μετά την πτώση περίπου 2% στην προηγούμενη συνεδρία, καθώς αναφορές υποδείκνυαν ότι οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν τις προσπάθειές τους για να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και έχουν εκπονήσει ένα πλαίσιο για αυτό, το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει την κυκλοφορία περισσότερων ρωσικών βαρελιών στην αγορά.

Στο πεδίο των μετοχών, οι παγκόσμιες αγορές, οι οποίες κινούνται συχνά παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, ανήλθαν την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές επαίνεσαν τα κέρδη της Nvidia, γίγαντα των chip τεχνητής νοημοσύνης, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Εν τω μεταξύ, λήγει την Παρασκευή (21/11) η προθεσμία των κυρώσεων των ΗΠΑ για συναλλαγές με τους ρωσικούς κολοσσούς πετρελαίου Rosneft (ROSN.MM) και Lukoil (LKOH.MM), ενώ η Lukoil και τυχόν υποψήφιοι αγοραστές των περιουσιακών της στοιχείων έχουν προθεσμία έως τις 13 Δεκεμβρίου για να συμφωνήσουν σε συμφωνίες που αφορούν το εκτεταμένο διεθνές χαρτοφυλάκιό της.

Σημειώνεται ότι η στήριξη στις τιμές του πετρελαίου από την πλευρά της ζήτησης προήλθε από μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ, η οποία αντικατοπτρίζει την αύξηση της διύλισης λόγω καλών περιθωρίων κέρδους στο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, καθώς και από τη ζήτηση εξαγωγών αμερικανικού αργού.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 3,4 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας τα 424,2 εκατομμύρια για την εβδομάδα που έληξε στις 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), συγκριτικά με τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 603.000 βαρελιών.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές επισήμαναν επίσης ότι τα αποθέματα βενζίνης και πετρελαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από πάνω από ένα μήνα, κάτι που αποτελεί ένδειξη επιβράδυνσης της κατανάλωσης.

Τα κέρδη περιορίστηκαν από τις διαρκείς ανησυχίες για υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου και από το γεγονός ότι το δολάριο των ΗΠΑ βρίσκεται κοντά σε εξάμηνο υψηλό, κάνοντας τα εμπορεύματα που τιμολογούνται σε δολάρια, όπως το πετρέλαιο, πιο ακριβά.

Ήπιες μεταβολές για το φυσικό αέριο - Ζημιές σε όλα τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο σημειώνει μικρή πτώση με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,048% στα 30,925 δολάρια η μεγαβατώρα.

Από την άλλη, οι τιμές του χρυσού υποχωρούν κατά 0,75% στα 4.051,71 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζουν επίσης πτωτική πορεία 0,94 % στα 50,370 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός καταγράφει μείωση 0,11% κινούμενος στα 5.0130 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,16% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1518 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3068 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,28% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8814 βρετανική λίρα ανά ευρώ.