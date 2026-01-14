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Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εν μέσω των κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων
Χρηματιστήρια
17:51 - 14 Ιαν 2026

Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εν μέσω των κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές κινούνται πτωτικά την Τετάρτη (14/1) για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, απομακρυνόμενες περαιτέρω από τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,83% στις 6,906.81 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average χάνει πάνω από 115 μονάδες, ή 0,50%, κινούμενος στις 48,946.57 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Nasdaq Composite καταγράφει επίσης σημαντικές απώλειες 1,19% στις 23,429.81 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Wells Fargo συγκαταλέγεται μεταξύ των μετοχών με τις χειρότερες επιδόσεις της συνεδρίασης, σημειώνοντας πτώση άνω του 4%, μετά την ανακοίνωση εσόδων χαμηλότερων των εκτιμήσεων για το τέταρτο τρίμηνο. Η Bank of America υποχωρεί επίσης περίπου κατά 4%.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές κινούνται χαμηλότερα, παρά το γεγονός ότι τα καθυστερημένα στοιχεία για το δείκτη τιμών παραγωγού και τις λιανικές πωλήσεις του Νοεμβρίου ήταν ισχυρότερα των προσδοκιών.

Ο αυξημένος γεωπολιτικός κίνδυνος επηρεάζει τους επενδυτές

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα την Τετάρτη, με το πετρέλαιο να καταγράφει άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, εν μέσω φόβων για διαταραχές στην προσφορά λόγω της πολιτικής αναταραχής στο Ιράν και της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ της χώρας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ότι, από τη μεριά του, ο Τραμπ ακύρωσε την Τρίτη (13/1) όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και δήλωσε προς τους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια έρχεται». Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 3% χθες, ενώ σήμερα κινήθηκαν τελευταία περίπου 1% υψηλότερα.

Παράλληλα, κρίσιμες συνομιλίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας, καθώς ο Τραμπ πιέζει για τον αμερικανικό έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε αμετακίνητος ενόψει της συνάντησης, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» οτιδήποτε λιγότερο από την ένταξη της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε. Το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ηγηθεί της προσπάθειας ώστε να την αποκτήσουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις του Τραμπ κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, συνεχίστηκαν την Τρίτη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα σε βάρος του επικεφαλής της Fed. Παγκόσμιοι κεντρικοί τραπεζίτες έσπευσαν έκτοτε να υπερασπιστούν τον Πάουελ, μετά την έναρξη της έρευνας.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, η Wall Street κατέγραψε επίσης απώλειες, με επικεφαλής τον Dow Jones, ο οποίος υποχώρησε κατά σχεδόν 400 μονάδες. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος ήταν ο χειρότερος σε απόδοση.

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