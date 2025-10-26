ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εικόνες ενός αντιφατικού κόσμου: Ένας λόγιος καραγκιοζοπαίχτης, ένας ληστής με ακριβά γούστα και μία ακατανόητη τροπολογία
Ειδήσεις
17:53 - 26 Οκτ 2025

Εικόνες ενός αντιφατικού κόσμου: Ένας λόγιος καραγκιοζοπαίχτης, ένας ληστής με ακριβά γούστα και μία ακατανόητη τροπολογία

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την εβδομάδα που πέρασε, χύθηκε – αναπόφευκτα – πολύ μελάνι για τον Διονύση Σαββόπουλο· γεγονός που, στην πραγματικότητα, δεν παρουσιάζει καμία πρωτοτυπία, αφού πολύ μελάνι χύνεται – με τις αναγκαίες υφέσεις και εξάρσεις της σχετικής δραστηριότητας – τα τελευταία εξήντα χρόνια. Κι αν αυτό δεν είναι ένας καλός λόγος για να χυθεί λίγο ακόμη, τότε ποιος θα μπορούσε να είναι;  

Το μακρινό και ταραγμένο 1989, το «βρώμικο ‘89», γράφτηκε στην Ελευθεροτυπία το εξής: «Τίποτα δεν μπορεί να μειώσει τη δύναμη της επίδρασης που ασκεί ο Σαββόπουλος και η μουσική του πάνω στη συνείδηση του ακροατή, όσο κι αν η επίδραση αυτή είναι ή μοιάζει βραδυφλεγής. Όταν λέω επίδραση εννοώ εκείνο το ρίγος, που διαπερνάει τις αισθήσεις και τις κάνει να τυφλώνονται για μια στιγμή από χαρά. Αυτή η στιγμή είναι το πιο εύθραυστο, αλλά και το πιο ηλεκτρισμένο σημείο στη σχέση ανάμεσα στον δέκτη και στο ερέθισμα. Το αντιλαμβανόμαστε επειδή μας γονιμοποιεί. Ούτε όνομα έχει, ούτε μετριέται.» (Ευγένιος Αρανίτσης, «Ποιος φοβάται τον Διονύση», Ελευθεροτυπία, 5/5/89).

Μία εικόνα από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αρκεί για να επαληθεύσει πως ο Σαββόπουλος έφερε, πράγματι, κάτι που δεν μπορεί ούτε να ονομαστεί, ούτε να μετρηθεί – αλλά ούτε και να καταργηθεί, ακόμα κι αν για πολλούς η «βελόνα» κόλλησε στο «κούρεμα» του ’89 ή στις ατυχείς κι αμήχανες στιγμές που ακολούθησαν.

Ας μην μακρηγορούμε, όμως, ιδίως αφής και δεν πρόκειται περί καμίας καινοφανούς παρατήρησης. Εξάλλου, ο τρυφερός κι αγαπητικός επικήδειος του Αλκίνοου Ιωαννίδη το Σάββατο (25/10) έδωσε όλες τις απαντήσεις, οι οποίες, φυσικά, δεν θα είναι ποτέ αρκετές για όσους ούτως ή άλλως δεν αρκούνται στο ότι (παραφράζοντας ελαφρώς τον Γουίλιαμ Μπλέικ) ο κόσμος αυτός είναι φανταστικός επειδή έχει φτιαχτεί από αντιφάσεις.

Και μιλώντας περί αντιφάσεων…

ας αλαφρύνουμε το κλίμα κι ας ενδώσουμε στον πειρασμό να πιάσουμε ένα από τα αγαπημένα – πλέον – θέματα της διεθνούς κοινότητας (και αυτής εδώ της στήλης, φυσικά), που δεν είναι άλλο από τα ήξεις αφήξεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για μία ακόμη εβδομάδα δυσκολεύτηκε να χωρέσει δύο καρπούζια σε μία μασχάλη.

Ήτοι δυσκολεύτηκε να παραμείνει φίλος με δύο άσπονδους εχθρούς κι έτσι, αφού αναγκάστηκε να επιλέξει, γύρισε τη ρουλέτα, η μπίλια έκατσε για μία ακόμη φορά στα μαύρα και το κρυφτό – ή οι «κλέφτες κι αστυνόμοι» καλύτερα – με τον Ρώσο ομόλογό του συνεχίστηκε. Και κορυφώθηκε, θα τολμούσε να πει κανείς, με τις κυρώσεις που ως κεραυνός εν αιθρία έπεσαν στο Μεγάλο Ανάκτορο του Κρεμλίνου την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος ζύγιζε τη δήλωση Ζελένσκι σχετικά με τους καλούς και κακούς συμβιβασμούς.

Ενδεχομένως να υπάρξει και συνέχεια, αφού ακούγεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ – τώρα που πήρε φόρα – ετοιμάζει κι άλλες κυρώσεις, ενώ δεν θέλει πια ούτε ν’ ακούσει για συνάντηση. «Έχει κι η υπομονή τα όρια της», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους που συνωστίστηκαν στη Ντόχα, διψώντας για έναν χρησμό· κι ύστερα πήρε την άγουσα και βρέθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ για να στρώσει, επιτέλους, τα πράγματα μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης.

Αφού δεν μπορεί να στρώσει άλλα κι άλλα, τουλάχιστον ας κάνει πραγματικότητα την παρωχημένη – αλλά ουχί δίχως ουσία – ευχή περί παγκόσμιας ειρήνης, θα έλεγε κανείς, βλέποντας τα δεινά που τραβάει πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος τόσο στο εσωτερικό, όσο και με τους βόρειους γείτονες, οι οποίοι – είχαν, δεν είχαν – τον έβγαλαν ξανά από τα ρούχα του. Και γιατί; Επειδή πήγαν και θυμήθηκαν τον μακαρίτη τον Ρόναλντ Ρήγκαν, για να κάνουν «μαύρη» προπαγάνδα κατά των δασμών. Κι επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος με σπεκουλαδόρους δεν συνεργάζεται, τους έριξε ένα 10% επιπλέον στο κεφάλι μπας κι έρθουν στα ίσα τους.

Φήμες λένε πως θα τα καταφέρει και θα φρονηματιστούν. Εδώ συνέτισε ολόκληρο Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ορθά κοφτά στον «Μπίμπι» πως δεν μπορεί να τα βάλει με όλον τον κόσμο και θα την έχει πολύ άσχημα αν δεν συμμορφωθεί· και συνεμορφώθη – με τα γνωστά αποτελέσματα και με την πλειοψηφία της Κνεσέτ να συνεχίζει να καλοβλέπει τη Δυτική Όχθη.

Ωστόσο, ο πλανήτης δεν έχει μόνον αυτά τα προβλήματα, με την πυξίδα να μας οδηγεί αναπόφευκτα προς Ανατολάς και την «πινέζα» να καρφώνεται στο δέκατο τέταρτο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου – κάπου μεταξύ Montparnasse και Parc Montsouris – περνάει μαύρες μέρες ένας άλλος πολιτικός άνδρας· ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που διέβη την πύλη του σωφρονισμού, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Κι επειδή ενός κακού μύρια έπονται, στη Γαλλία τα πράγματα συνεχίζουν διαρκώς επιδεινούμενα: ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξακολουθεί να τα βρίσκει μπαστούνια· ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να είναι «ατελής»· και τα μουσεία της χώρας – με «πρωταγωνιστή» το Λούβροκινδυνεύουν να μείνουν γυμνά, αφού ο Αρσέν Λουπέν δραπέτευσε από τα αστυνομικά του Λεμπλάν (και το Netflix) και βγήκε να κάνει σεφτέ.

Ένα μειδίαμα το φέρνουν οι γαλλικές εξελίξεις μες στην τραγικότητά τους κι αλλοίμονο αν ήταν οι μόνες…

παρόμοιο μειδίαμα προκαλούν και οι δικές μας εδώ – οι εσωτερικές κι εσωκομματικές – με το πεδίον «βολής» τούτη την εβδομάδα να στήνεται στα δεξιά της Βουλής, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Και κάπως έτσι, «πηγές», «κύκλοι», εκπρόσωποι παντός είδους, υπουργοί, πολιτικοί αρχηγοί κι απλοί βουλευτές βγήκαν στη γύρα, προσπαθώντας να ορίσουν τι στο καλό σημαίνει το θουκυδίδειο «ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος».

Τα κατάφεραν; Μάλλον όχι και – παρότι η τροπολογία πέρασε «πανηγυρικά», αφού μας έφαγε σχεδόν ένα διήμερο – το κουβάρι, όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά περιπλέχθηκε παραπάνω. Πολλούς βρήκαν τα σκάγια, αλλά κανένας δεν είχε (κι αλλοίμονο αν θα το ’θελε κιόλας) την τύχη του Νίκου Δένδια, ο οποίος – από ’κει που ασχολείτο με τους μισθούς των Ενόπλων Δυνάμεων και τις παραγγελίες Belharra – βρέθηκε στα καλά καθούμενα με χρέη καθαριστού. Και δώστου οι ανακοινώσεις, δώστου οι διαρροές, δώστου τα διακριτικά «καρφώματα»τα λιγότερο διακριτικά, τέλος πάντων), περάσαμε μια εβδομάδα κουτσομπολεύοντας χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε.

Είδε κι ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ότι μας αρέσει το κους-κους κι είπε να μας δώσει λίγη τροφή παραπάνω, αναζωπυρώνοντας την κόντρα του με τον Παύλο Πολάκη· μία κόντρα που, εντάξει, δεν την έχουμε βαρεθεί, αλλά – για να λέμε την αλήθεια – δεν είναι και για χόρταση. Όπως, επίσης, μία τέτοια παρόμοια κόντρα είναι κι αυτή του Νικήτα Κακλαμάνη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία – καταπώς μάθαμε – δίνει «ασίστ στον πρωθυπουργό κι εκείνος βάζει τρίποντα»· ατάκα που αναμφίβολα συνάδει απολύτως με τον θεσμικό ρόλο του κ. Κακλαμάνη, ως ενός εκ των πολιτειακών παραγόντων του τόπου.

Σε άλλα νέα, εκείνος που δεν μας έλειψε καθόλου τούτη την εβδομάδα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν έπαψε να τοποθετείται περί των φλεγόντων (βλέπε Άγνωστος Στρατιώτης, Ανατολική Μεσόγειος, ψευδοκράτος), τη στιγμή που στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι σόλοικα, με τις κακές γλώσσες να λένε ότι αντί ο βουλευτής να κυνηγάει το κόμμα, εδώ το κόμμα κυνηγάει τον (πρώην) βουλευτή, ο οποίος μάλιστα το απορρίπτει κιόλας.

Ας ασχοληθούμε, όμως, με σοβαρές υποθέσεις – όπως πολύ ορθά πράττει κι ο Αλέκος Αλαβάνος – δηλαδή (*όχι, βέβαια, με τον Ανδρέα Λοβέρδο που πήγε στην ΝΔ από βαθύ αίσθημα προσφοράς· ούτε με την άποψή του περί Αγνώστου, Κέντρου κι «αριστερίλας»*) με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού προ μερικών ημερών πραγματοποιήθηκε η εξαντλητική κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Ομολογουμένως όποιος – από καθαρή διαστροφή – προσέφερε εννέα ώρες απ’ τη ζωή του σ’ εκείνη τη συνεδρίαση της Εξεταστικής, κατάλαβε πως το ζήτημα κάποιο ζουμί το έχει. Κι επίσης κατάλαβε πως οι κυβερνητικές διαρροές προσποιήθηκαν – για μία ακόμη φορά – ότι δεν κατάλαβαν τίποτε.

Τώρα, η ευκαιρία να μιλήσουμε και για την επίθεση που δέχτηκε ο Μάκης Βορίδης, μας δίνεται στο πιάτο, αλλά ας μην την αδράξουμε καλύτερα. Εδώ που φτάσαμε, ας κάνουμε θεαματικό κλείσιμο με τα πορίσματα των δημοσκοπήσεων, που ήταν ουκ ολίγες κι έδειξαν – ξανά μανά – ότι παρόλο που οι κυβερνητικές πολιτικές (και ο ενορχηστρωτής τους) μας αφήνουν ανικανοποίητους, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το «ηχηρό» διψήφιο προβάδισμά της, αποδεικνύοντας πως η αχίλλειος πτέρνα της δεν έχει βρεθεί ακόμη.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν (όπως προέτρεψε κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης), ας πούμε προσωρινά «αντίο», ας ευχηθούμε στους εορτάζοντες κι ας αφεθούμε στην εβδομάδα που έρχεται, ελπίζοντας – όπως πάντα – στα καλύτερα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «βασιλιάς» της ειρήνης, οι θιγμένοι (πρώην) σύντροφοι κι οι Κασσάνδρες
Ειδήσεις

Ο «βασιλιάς» της ειρήνης, οι θιγμένοι (πρώην) σύντροφοι κι οι Κασσάνδρες

Ειρηνοποιός άνευ αναγνώρισης, μετακινήσεις άνευ λόγου και παράδοξες ιστορικές συγκυρίες
Ειδήσεις

Ειρηνοποιός άνευ αναγνώρισης, μετακινήσεις άνευ λόγου και παράδοξες ιστορικές συγκυρίες

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις
Ειδήσεις

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις

Συμφωνίες, απορρίψεις και βεντέτες: Οι ειρηνοποιοί, οι ειδήμονες και τα μέντιουμ
Ειδήσεις

Συμφωνίες, απορρίψεις και βεντέτες: Οι ειρηνοποιοί, οι ειδήμονες και τα μέντιουμ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ
Ειδήσεις

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο
Ανεμοδείκτης

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο
Ειδήσεις

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA
Ειδήσεις

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ