Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (25/11) ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από Ελληνική Τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την Τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.