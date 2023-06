Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 13 Ιουνίου το European MidCap Event που διοργάνωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Γενεύη σε συνεργασία με την CF&B Communication, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και προβολής των εισηγμένων εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Στο επενδυτικό συνέδριο παραβρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών ΑΔΜΗΕ, Austriacard, BRIQ Properties, Cenergy, Dimand, EYΔΑΠ, ΕΧΑΕ, Elvalhalcor, Entersoft, ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΟΛΠ, Profile, Πλαστικά Θράκης τα οποία πραγματοποίησαν 94 one - to - one και group meetings με διαχειριστές Ελβετικών funds προκειμένου να τους ενημερώσουν για το προφίλ αλλά και τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών τους.

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι Αlpha Finance, Εθνική Χρηματιστηριακή, Εurobank Equities ΑΕΠΕΥ και Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών θα συμμετάσχει στις 22 Ιουνίου 2023 και στο European Spring MidCap Event που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr