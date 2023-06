Στο 5% μειώθηκε το ποσοστό που ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων επιχειρήσεων η Goldman Sachs στην εταιρεία Σαράντης, μετά από πώληση μετοχών σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”), στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την 20 Ιουνίου 2023 από την εταιρεία The Goldman Sachs Group, Inc. ότι, λόγω πώλησης μετοχών, κατά την 16 Ιουνίου 2023, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η The Goldman Sachs Group, Inc. συνολικά κατέχει στην Εταιρεία έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων επιχειρήσεών της κατήλθε του 5%.

