Τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων επιβράβευσης στελεχών ανακοίνωσε η Lavipharm.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι στο Stock Option Plan θα συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (σήμερα, 18) «η συνεισφορά των οποίων είναι υψίστης και καθοριστικής σημασίας τόσο για την επίτευξη των στόχων και τη γενικότερη εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας, όσο και τη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά εντός της οποίας η τελευταία δραστηριοποιείται.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν τα ακόλουθα στελέχη της Εταιρείας: Chief Operating Officer & Country Manager, Chief Financial Officer, Operations Director, New Ventures & Corporate Business Development Director, Head of Marketing & Sales CHC, Head of Marketing RX, Head of Legal & Compliance, Head of Sales RX, R&D Director, Quality Director, Regulatory Affairs Director & Head of Market Access, Internal Auditor, HR Director, Head of Medical Affairs, Head of BU PharmaPLUS, Corporate Communications Director, Head of Production, και Head of Supply Chain & Planning».

Στο Stock Award Plan θα συμμετέχουν δύο ανώτερα στελέχη της Eταιρείας και συγκεκριμένα, ο Chief Operating Officer και ο Chief Financial Officer. Όπως σημειώνεται η θέσπιση του Προγράμματος και η μέσω αυτού δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στα δυο στελέχη συνδέονται με:

τη συμβολή τους στην έξοδο της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης

τη συμβολή τους στην αναδιάρθρωση της Εταιρείας την περίοδο 2019-2022

τη συμβολή τους στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

τη συμβολή τους στην αναδιάρθρωση του εταιρικού χρέους

την παραμονή των στελεχών αυτών στην Εταιρεία έως και το έτος 2025

