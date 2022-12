Κάθε χρόνο τις γιορτές κάποιος πολιτικός θα βρεθεί να κάνει τη διαφορά. Μία ιδιαίτερη κάρτα θα είναι, μία ευχή θα είναι, μία φωτογραφία θα είναι, κάτι τέλος πάντων θα "ξεχωρίσει". Φέτος, μέχρι στιγμής, "νικητής" αναδεικνύεται ο Νότης Μηταράκης.

Ο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, καθώς οι υπάλληλοι του γραφείου του τον έκαναν "στολίδι".

Λίγες μόνο ώρες χρειάστηκαν για να κάνουν το γύρο του διαδικτύου οι σχετικές εικόνες.

Το υπουργείο, πάντως, δεν πτοήθηκε και δημοσίευσε και σχετικό βίντεο με μουσική επένδυση "All I Want for Christmas Is You" της Mariah Carey.

Μέσα στην πρωτοτυπία....

Ο Νότης Μηταράκης θυμίζουμε πως στις αρχές της σεζόν είχε επίσης απασχολήσει τα social media, όταν συμμετείχε ως guest σε μία σκηνή στο σίριαλ "Παγιδευμένοι", του ΑΝΤ1.

{https://twitter.com/KatherineKont/status/1602952511849218048}

{https://twitter.com/VsPtrk/status/1602950305192284160}

{https://twitter.com/stavrakas9/status/1602940955488837632}