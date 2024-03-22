Δείτε το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης:
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΠΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 72ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ε.Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
SPECIAL OLYMPICS, ΑμεΑ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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