Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εγκαινίασε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, την πλήρως ανακαινισμένη παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Βαλλιάνων και Δαίρπφελδ, στα Άνω Πατήσια. Το έργο υλοποιήθηκε από τη Visa και τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του Visa for Athens. Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου και η Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, Sevi Vassileva.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το παιχνίδι δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασικό δικαίωμα των παιδιών. Στην Αθήνα, όμως, έχουμε μία παιδική χαρά ανά 8.000 κατοίκους, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μία παιδική χαρά ανά 2.000 κατοίκους. Γι’ αυτό και η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων παιχνιδιού που θα ενισχύσουν τη σωματική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Μέσα στο 2024, μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, πραγματοποιήσαμε εκτεταμένη συντήρηση σε 13 παιδικές χαρές. Σε συνεργασία με τη Visa, την οποία και ευχαριστώ θερμά, μέσω του “Visa for Athens”, ανακατασκευάσαμε πλήρως δύο παιδικές χαρές. Έχουν, επίσης, ξεκινήσει οι εργασίες ολικής ανακατασκευής σε 11 παιδικές χαρές, ενώ εντός του 2025, προγραμματίζεται η κατασκευή επιπλέον 14 νέων. Και συνεχίζουμε».



Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου, ανέφερε: «Αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα μιας δυναμικής σύμπραξης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που δείχνει έμπρακτα τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό. Η νέα αυτή παιδική χαρά πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας, διασφαλίζοντας την προστασία και την ευημερία των παιδιών μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον της κοινότητάς μας, όχι μόνο αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στη γειτονιά μας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργώντας ασφαλείς και σύγχρονους χώρους».



Η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, σημείωσε: «Από σήμερα, τα παιδιά στα Άνω Πατήσια θα απολαμβάνουν μία σύγχρονη και ασφαλή παιδική χαρά στη γειτονιά τους. Η Visa παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να ενισχύει τους πάντες, παντού. Γι’ αυτό το πρόγραμμα Visa for Athens, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Αθήνας».



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου μοιράστηκε τα μελωδικά παιδικά τραγούδια του με τα παρευρισκόμενα παιδιά. Στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βαλλιάνων και Δαίρπφελδ, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης παλαιών οργάνων και δαπέδων ασφαλείας ενώ τοποθετήθηκαν και νέα παιχνίδια.



Το συνολικό έργο του προγράμματος «Visa for Athens» για το 2024, εκτός από την ανακαίνιση της συγκεκριμένης παιδικής χαράς, περιλαμβάνει και παρεμβάσεις αναβάθμισης σε αύλειους χώρους έξι σχολείων στον Δήμο Αθηναίων και μιας ακόμη παιδικής χαράς στην οδό Βαφειοχωρίου 22, στη γειτονιά του Γκύζη.

