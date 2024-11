Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2024, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την πλατεία Συντάγματος. Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, μουσική και εορταστική διάθεση, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν την εντυπωσιακή φωταγώγηση του 20 μέτρων ελάτου που έφτασε από φυτώριο του Ταξιάρχη Χαλκιδικής για να στολιστεί με πρωτότυπα, πολύχρωμα στολίδια και να γίνει το επίκεντρο της γιορτής.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι γεμάτα φως, χαρά, υγεία και αλληλεγγύη. Να περάσουμε όμορφα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να βοηθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας αυτούς που έχουν ανάγκη και να χαρούμε τη μαγεία της πόλης μας. Είναι στο χέρι όλων μας, να κάνουμε την πόλη μας περισσότερο ανθρώπινη. Να γίνει η Αθήνα μια μεγάλη αγκαλιά για όλους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!».



Την εκδήλωση παρουσίασε το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι, μαζί με τον κ. Δούκα, φωταγώγησαν το δέντρο, το οποίο είναι στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια led, χρωματιστά ζαχαρωτά, «λαχταριστά» cupcakes και λαμπερές ντισκομπάλες. Μέρος των στολιδιών του κατασκευάστηκε από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό ΡΕΤ. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της πλατείας που είναι γεμάτη με ατμοσφαιρικά φωτάκια, αστέρια και πολύχρωμα στεφάνια.



Ο φετινός στολισμός που φέρει την υπογραφή του γραφείου μελετών φωτισμού της Αναστασίας Φιλιπποπούλου, βασίζεται αποκλειστικά σε φωτισμό LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, επιτυγχάνοντας μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 55% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 20 μέτρων φυσικό έλατο του φυτωρίου, μετά τις γιορτές, θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) για να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.



Η βραδιά ξεκίνησε από νωρίς, με εορταστικές νότες και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων που «παρέλασε» από την Ερμού έως το Σύνταγμα, και κορυφώθηκε μουσικά στη σκηνή της πλατείας με την Athens Big Band και την ονειρική φωνή της Νεφέλη Φασούλη. Η εκδήλωση της φωταγώγησης του δέντρου πραγματοποιήθηκε με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο. Σύντομα, το πανέμορφο σκηνικό θα ενισχυθεί με μια εντυπωσιακή φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες στην είσοδο του πεζόδρομου της Ερμού που θα υποδέχεται τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες της σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Αθήνας.



Περισσότερες περιοχές και τοπόσημα της πόλης φωτίζονται για πρώτη φορά, όπως το Πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Αμπελόκηπους, ο Οικισμός Παπανδρέικα, το Πάρκο Δρακόπουλου και η οδός Τράλλεων, αξιοποιώντας τον στολισμό των προηγούμενων ετών σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Το Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων και ο Εθνικός Κήπος φοράνε τα γιορτινά τους, ενώ για πρώτη φορά, το σιντριβάνι της Πλατείας Ομονοίας θα «χορεύει» σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Χριστούγεννα για όλους: 44 ημέρες γιορτής γεμάτες εκδηλώσεις



Με φόντο τη λαμπερή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της πόλης, ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει τα φετινά Χριστούγεννα να μοιάζουν… σαν παραμύθι! Από τις 28 Νοεμβρίου 2024 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2025, η πρωτεύουσα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο, γιορτινό σκηνικό με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. Κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις και ξεναγήσεις, και φυσικά, εντυπωσιακές εορταστικές εκδηλώσεις για τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους, την Παραμονή Χριστουγέννων και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Αθήνας του Δήμου Αθηναίων και τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης Αθήνα 9.84, φιλοξενείται στην Πινακοθήκη, στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, τα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες και το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας" του ΟΠΑΝΔΑ, όπως και τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας, καθώς και σε πλατείες, δρόμους και γειτονιές της πόλης.

«Κόκκινη κλωστή δεμένη» στις γειτονιές της Αθήνας

Από τις 21 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 5 Ιανουαρίου 2025, επτά πλατείες της πόλης μεταμορφώνονται σε ζεστές φωλιές αφήγησης και μάς ταξιδεύουν σε κόσμους φαντασίας και ονείρων. Σε ειδικά διαμορφωμένες φιλόξενες σκηνές, αμέτρητα βιβλία περιμένουν μικρούς και μεγάλους για στιγμές ελεύθερης ανάγνωσης. Γνωστοί καλλιτέχνες και αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα αφηγούνται ιστορίες γεμάτες σοφία, νοσταλγία και ελπίδα μέσα από αγαπημένα παραμύθια, ενώ τα κάλαντα και οι εορταστικοί ρυθμοί της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων θα ενισχύουν τη μαγευτική ατμόσφαιρα.

Δράσεις για όλη την οικογένεια

Εργαστήρια, παιχνίδια και δραστηριότητες φέρνουν τις οικογένειες πιο κοντά στο πνεύμα των γιορτών. Εικαστικές κατασκευές στολιδιών, ημερολογίων και ευχετήριων καρτών, ζωγραφική, ζαχαροπλαστική, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, κατασκευή θεατρικής κούκλας, κουκλοθέατρο, δημιουργική ανάγνωση, χειροτεχνίες με κλωστές και νήματα, στολισμός χριστουγεννιάτικου παραδοσιακού καραβιού, εικαστικά έργα με εορταστικές πινελιές και έμπνευση από τον Βασίλι Καντίνσκι και τον Σαλβαδόρ Νταλί, κηπουρική με γιορτινά αλεξανδρινά αλλά και πρωτότυπα workshops εικονογράφησης, βιβλιοδεσίας και πιλοποιίας μάς περιμένουν στην Πινακοθήκη, τα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης και τους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων. Μπαζάρ κοινωνικού χαρακτήρα και χριστουγεννιάτικες αγορές έρχονται με ιδέες για δώρα, από κόμικς και κεραμικά μέχρι βιβλία και γιορτινά διακοσμητικά σε συνδυασμό με face painting και bubble shows.

Μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες

Από τις 24 έως τις 26 Δεκεμβρίου η πλατεία Συντάγματος, η κεντρικότερη μουσική σκηνή των Χριστουγέννων, φιλοξενεί συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως ο Πάνος Μουζουράκης, ο Δώρος Δημοσθένους, οι MIKRO, η Idra Kayne, «Το Πράγμα», η Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας», οι MOb Trio και τα Ζαμομίνια, ενώ για 11 συνεχόμενες μέρες ο ραδιοφωνικός σταθμός Easy 97.2 θα μεταφέρει ζωντανά το χριστουγεννιάτικο κλίμα με μουσικές εκπομπές.



Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα βρεθεί σε κεντρικούς πεζοδρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της, όπως και το βανάκι του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84 που θα φτάσει από το Σύνταγμα και την Ερμού έως τον Άγιο Παντελεήμονα και την Κυψέλη. Λαμπερές μουσικές βραδιές στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», υπόσχονται η κλασική οπερέτα «Η Νυχτερίδα» του Γιόχαν Στράους του νεότερου, η συναυλία «RosARTe of Musicals» με αγαπημένα τραγούδια ταινιών της Disney και μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, καθώς και η εορταστική εμφάνιση της Big Band του Δήμου Αθηναίων με τη Veronica Mortensen και τον σπουδαίο Δανό ερμηνευτή Niels HP. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επίσης, συναυλία με τα «Κάλαντα και Τραγούδια Χριστουγέννων», η επετειακή συναυλία «Αθήνα Πρωτεύουσα 1834» με ιστορικά έργα από κορυφαίους συνθέτες και συναυλία φόρος τιμής στον Θάνο Μικρούτσικο με τίτλο «Άφησέ με να ΄ρθω μαζί σου».



Παράλληλα, το Μουσείο Μαρία Κάλλας φιλοξενεί ξεχωριστές εκδηλώσεις όπως τη «Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Ακρόασης» με τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Φλωράκη και την Alkyone, και ένα ιδιαίτερο «Hot Chocolate Jazz Session». Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» θα «πλημμυρίσει» με βυζαντινή, παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική με το «Ταξίδι των Ήχων στον Χρόνο», ενώ το Athens Book Space και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης με κλασικές και σύγχρονες μελωδίες από τη διεθνή και την ελληνική μουσική σκηνή από τους Brass Fun. Εκδηλώσεις όπως το «Κυψέλη Beat» και το «Athens Cocktails», υπόσχονται μοναδικές μουσικές εμπειρίες στην αγαπημένη μας Δημοτική Αγορά.



Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα παρουσιαστεί η παραμυθική όπερα «Ο Άγγελος που Έγινε Αστέρι» και τα «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα με Αφήγηση» για τα έθιμα του Δωδεκαημέρου. Τέλος, στο Athens Book Space του Πάρκου Ελευθερίας, θα αποκαλυφθεί η μαγεία της τζαζ μέσα από το «Jazz Around the Kids».

Υπαίθριες προβολές

Στην εκπνοή του 2024, από τις 27 έως τις 30 Δεκεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη μαγεία της Αθήνας ενώνεται με τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου σε συνεργασία με την Frontstage Entertainment, το Cinobo και το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Ατμοσφαιρικές υπαίθριες προβολές θα στηθούν σε εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως ο εξωτερικός χώρος του Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας και ο εξωτερικός χώρος της Μητρόπολης Αθηνών αλλά και το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, για μια συναρπαστική drive-in προβολή με θέα τη χριστουγεννιάτικη Αθήνα.

Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις

Μοναδικές εμπειρίες τέχνης και πολιτισμού έρχονται τις γιορτινές ημέρες σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους. Στον εξωτερικό χώρο του Athens Book Space, θεατρικές αφηγήσεις μέσα από τις παραστάσεις «Ο Αγριοφωνάρας και τα Κάλαντα» και «Ο Καρυοθραύστης», μεταφέρουν τα παιδιά σε κόσμους φαντασίας, ενώ οι παιδικές θεατρικές ομάδες του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας παρουσιάζουν τη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Νύχτα Θαυμάτων». Παράλληλα, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσφέρει ξεναγήσεις που συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες μελωδίες πιάνου στον τρίτο όροφο, ενώ στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» πραγματοποιείται ξενάγηση με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, προάγοντας τη συμπερίληψη. Στην εικαστική έκθεση «ΠΑΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - Toy Stories» του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα», η σχέση του ανθρώπου με το παιχνίδι αποκτά νέα διάσταση μέσα από τα έργα καλλιτεχνών και παιδιών, ενώ στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νέου Κόσμου η έκθεση «Αισθητική Χρωματολογία - Ανακύκλωση και Εφαρμοσμένες Τέχνες» φέρνει την ανακύκλωση και τη δημιουργικότητα σε πρώτο πλάνο.

21 Δεκεμβρίου, η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου

Στις 21 Δεκεμβρίου, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, η Αθήνα γιορτάζει το χειμερινό ηλιοστάσιο σε δέκα μικρές σκηνές που θα φιλοξενήσουν αγαπημένους καλλιτέχνες. Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» υποδέχεται τον Γιώργη Χριστοδούλου σε ένα live performance σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος 93.6, ενώ στον υπόγειο σταθμό Μετρό της πλατείας Συντάγματος, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Chóres παραθέτουν ένα δυναμικό πολυφωνικό πρόγραμμα.



Στον Άγιο Παντελεήμονα, οι De Profundis Ensemble παρουσιάζουν έργα κορυφαίων συνθετών κλασικής μουσικής, στην Ερμού δίνεται ένα ρεσιτάλ πιάνου, ενώ στην οδό Πρωτογένους, ακούγονται μουσικές από την ελληνική εναλλακτική σκηνή με DJ sets, happenings και εκθέσεις. Στη Στοά Δραγατσανίου 6, ο ραδιοφωνικός σταθμός En Lefko 87.7 διοργανώνει ένα χορευτικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. Γνωστοί DJs ξεσηκώνουν με beats την πλατεία Γκύζη και την πλατεία Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Μελωδία 99.2 δίνουν τον ρυθμό στη Φωκίωνος Νέγρη, ενώ ο πεζόδρομος της Χάρητος φιλοξενεί το street party της Athens Voice.

Παραμονή Χριστουγέννων με τη Νύχτα των Ευχών

Το αγαπημένο έθιμο της εορταστικής περιόδου έρχεται στην πλατεία Κοτζιά την Παραμονή των Χριστουγέννων. Στις 24 Δεκεμβρίου, «φωτίζουμε» την πόλη με τις ευχές μας, γεμίζοντας τον ουρανό με τα παραδοσιακά βιοδιασπώμενα φαναράκια της «Νύχτας των Ευχών». Το πιο ατμοσφαιρικό ρεβεγιόν Χριστουγέννων θα «ντύνει» μουσικά το βανάκι του σταθμού Αθήνα 9,84, που θα εκπέμπει ζωντανά με επιλογές των ραδιοφωνικών παραγωγών του.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πλατεία Συντάγματος

Η Αθήνα καλωσορίζει το 2025 με μια ξεχωριστή εορταστική πρόταση που φέρνει την «Ταράτσα του Φοίβου» στην πλατεία Συντάγματος. Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Φοίβος Δεληβοριάς μαζί με τους Νατάσσα Μποφίλιου, Θανάση Αλευρά, Μάρθα Φριντζήλα, μεγάλη ορχήστρα, χορευτές και νέες φωνές, παρουσιάζουν live μια μουσική και θεατρική χρονομηχανή που θα διατρέξει όλη την Ιστορία της Αθήνας από το 1945 ως το 2025, μέσα από τραγούδια, χορούς, προβολές και χιουμοριστικά θεατρικά στιγμιότυπα. Τη γιορτινή βραδιά ανοίγει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.



Η πλειονότητα των δράσεων διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο.



Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο https://cultureisathens.gr/ xristougenna-stin-athina-2024

