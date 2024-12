Digital καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής για την προβολή της εορταστικής Αθήνας «τρέχει» στο εξωτερικό και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου του 2025. Όπως τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς «Η Αττική ενώνει, πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια των εξελίξεων».

Η καμπάνια προβάλλει την ευρύτερη περιοχή της μητροπολιτικής Αθήνας ως κορυφαίο χειμερινό προορισμό για ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Αυτό, γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες ταξιδιωτικές τάσεις οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και Σουηδοί είναι πιθανότερο να ταξιδέψουν την περίοδο των Χριστουγέννων. Η προσέγγιση του brand name Αττική είναι πολυκαναλική, στο σπίτι μέσω διαφημίσεων Connected TV (CTV), στο διαδίκτυο μέσω Brand Stories, και σε δημόσιους χώρους όπως μέσα μεταφοράς, εμπορικά κέντρα και DOOH (Digital Out of Home) διαφημίσεις.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής: «Γιατί η Αττική μας ενώνει! Γιατί η Αττική μας πρέπει ναι είναι πρωταγωνίστρια και δεν μπορεί να μένει πίσω ως ουραγός των εξελίξεων και θιασώτρια της μιζέριας άκυρων και άκαιρων διαχωριστικών γραμμών του χθες. Αυτό αξίζουν οι συμπολίτες μας! Αυτό επιβάλλουν οι καιροί! Όλοι μαζί, λοιπόν, στην πορεία του "συνθέτω" μέσω της άθροισης δυνάμεων, για το καλό της κοινότητας και των ανθρώπων μας και στις 66 γειτονιές του λεκανοπεδίου».

Με αφορμή τη λειτουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο του Άρεως, το οποίο «αγκάλιασαν» οι Αθηναίοι, «το επόμενο βήμα της περιφέρειας είναι να το γνωρίσουν και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, γιατί η Αθήνα αποτελεί έναν από τους ομορφότερους χριστουγεννιάτικους ευρωπαϊκούς προορισμούς», σημειώνει ο Νίκος Χαρδαλιάς, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε όσους δεν έχουν επισκεφθεί την πρωτεύουσα της Ελλάδας τον χειμώνα να σπεύσουν να το κάνουν.

«Η χριστουγεννιάτικη Αθήνα, "ντυμένη" στα γιορτινά της, είναι πανέμορφη και η ψηφιακή καμπάνια που "τρέχει" από την Περιφέρεια Αττικής, σκοπό έχει να αναδείξει την Αθήνα τα Χριστούγεννα, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ένα εορταστικό τοπόσημο» ανέφερε ο περιφερειάρχης, καταλήγοντας: «Στη στρατηγική μας εντάσσεται και η απόλυτη αναβάθμιση των εκδηλώσεων μας στο εμβληματικότερο πάρκο της πρωτεύουσας, το Πεδίον του Άρεως, αλλά και όλη η επιθετική λογική εξωστρέφειας που έχουμε αναπτύξει με έργα και πρωτοβουλίες παντού».

