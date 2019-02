Για πρώτη φορά, το κοινό του διάσημου Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το συλλεκτικό Fiat 500 Serie F που απόκτησε το μουσείο για τη συλλογή του.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία που διαδραμάτισε, τόσο στο χώρο του αυτοκινήτου, όσο και συνολικότερα στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, απόκτησε το 2017 ένα Fiat 500 Serie F του 1968. Την περασμένη Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου, το κοινό είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά να δει από κοντά το συλλεκτικό Fiat 500 του μουσείου στα πλαίσια των εγκαινίων της έκθεσης "The Value of GoodDesign" που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019.

Η ένταξη του μοντέλου στη συλλογή του μουσείου, επιβεβαιώνει την ιστορική αξία του Fiat 500, ως ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Ιταλικού design, το οποίο διαθέτει πολλά από εκείνα τα στοιχεία που σχηματίζουν την εικόνα ενός επιτυχημένου βιομηχανικού προϊόντος.

Το Fiat 500 του MoMA, ανήκει στη σειρά F, η οποία κατασκευάστηκε την περίοδο 1965-1972 και αποτελεί την πιο διάσημη σειρά του μοντέλου. Μαζί με τις υπόλοιπες σειρές (Sport, D, L, R) της πρώτης γενιάς, περισσότερα από 4.000.000 Fiat 500 πέρασαν τη γραμμή παραγωγής από το 1957 έως το 1975. Μαζί με τις εκδόσεις της σύγχρονης γενιάς του μοντέλου που παρουσιάστηκε το 2007 ο αριθμός των Fiat 500 ξεπερνά τα 6.000.000.

Το Fiat 500 λανσαρίστηκε το 1957 και σχεδιάστηκε από τον ιδιοφυή Dante Giacosa, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα προσιτό αυτοκίνητο για όλους στην μεταπολεμική Ευρώπη. Η βασική ιδέα ήταν ότι το υψηλής ποιότητας design θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλους. Παρά τις πολύ μικρές διαστάσεις, ο Giacosa δημιούργησε ένα ευρύχωρο εσωτερικό που ήταν ικανό να φιλοξενήσει 4 ενήλικες. Παράλληλα, η αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή, η οποία ήταν στο βασικό εξοπλισμό, έδινε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στο μοντέλο και την ίδια στιγμή μείωνε τη χρήση χάλυβα, ενός υλικού που ήταν εξαιρετικά ακριβό εκείνη την εποχή.