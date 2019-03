Η νέα Mercedes-Benz B-Class δίνει περισσότερη έμφαση στην σπορ πλευρά του Sports Tourer. Έχει πιο δυναμική εμφάνιση από το προηγούμενο μοντέλο και είναι πιο ευέλικτη στο δρόμο, προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερη άνεση και ευρυχωρία.

Περισσότερο sport για το Tourer:

Η σχεδίαση είναι δυναμικότερη από ποτέ. Ταυτόχρονα, η νέα B-Class είναι ένα ευκίνητο αυτοκίνητο και ακόμη πιο άνετο από το προηγούμενο μοντέλο.

Καθαρή μετακίνηση:

Η εγκάρσια τοποθετημένη έκδοση του δίλιτρου πετρελαιοκινητήρα OM 654 ισχύος 110 kW και 140 kW είναι η πρώτη που ικανοποιεί το πρότυπο Euro 6d, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό μόνο για νέα μοντέλα από το 2020. Επιτυγχάνεται χάρη στην εκτενή μετεπεξεργασία καυσαερίων με έναν πρόσθετο καταλύτη SCR κάτω από το πάτωμα.

Αθλητική καρδιά:

Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, όλες οι εκδόσεις της νέας B-Class εξοπλίζονται με τη νέα οικογένεια αποδοτικών κινητήρων, οι οποίοι συμμορφώνονται στο σύνολό τους με τα όρια του προτύπου Euro 6d-TEMP κατ’ελάχιστον. Το κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων διπλού συμπλέκτη κάνει την πρεμιέρα του.

Χρήσιμος συνοδηγός:

Η B-Class είναι το τέλειο (οικογενειακό) αυτοκίνητο για όσους δίνουν έμφαση στο χώρο, στην άνεση και την ασφάλεια. Παρά την σπορτίφ της εμφάνιση, προσφέρει μεγαλύτερες εσωτερικές διαστάσεις από το προηγούμενο μοντέλο.

Η δεύτερη επανάσταση:

Όσον αφορά το προηγμένο εσωτερικό της, η B-Class πρωτοπορεί και πάλι με το ενιαία σχεδιασμένο ταμπλό οργάνων και είναι εξίσου επαναστατική με την A-Class.

Πάντα σε ετοιμότητα:

Το MBUX είναι μία επανάσταση στην εμπειρία χρήσης του αυτοκινήτου όσον αφορά στα τρισδιάστατα γραφικά, στο διαισθητικό χειρισμό μέσω οθόνης αφής και συστήματος φωνητικού ελέγχου «Hey Mercedes», στην ικανότητα μάθησης και τις λειτουργίες, όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα MBUX.

Head-up display:

Η οθόνη head-up (προαιρετικός εξοπλισμός) είναι ένα νέο χαρακτηριστικό της B-Class. Σημαντικές πληροφορίες προβάλλονται στο παρμπρίζ, μειώνοντας την απόσπαση της προσοχής από την οδήγηση.

Αναβαθμισμένη ασφάλεια:

Η νέα B-Class είναι εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης παρέχοντας συνεργατική υποστήριξη στον οδηγό και, συνεπώς, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ενεργητικής ασφάλειας σε αυτή την κατηγορία, με λειτουργίες δανεισμένες από την S‑Class.

Σκίζει τον αέρα:

Με τιμή αεροδυναμικής c d από 0,24, η νέα B-Class ξεπερνά την προκάτοχό της (τιμή c d από 25,0), και αναδεικνύεται σε ηγέτη της κατηγορίας της. Ταυτόχρονα, η μετωπική επιφάνεια (A) μειώθηκε ελαφρώς από 2,42 σε 2,40 m2. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση του συντελεστή αεροδυναμικής (c d x A) από 0,605 m2 σε 0,576 m2.

Ευεργετική για την πλάτη και τη μέση:

Η νέα κινηματική καθισμάτων ENERGIZING υποστηρίζει ορθοπεδικά την αλλαγή της στάσης του σώματος, μεταβάλλοντας ανεπαίσθητα την κλίση γωνία της πλάτης και της έδρας του καθίσματος.