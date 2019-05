Τα τέσσερα εργοστασιακά Ford GT αναμένονται σήμερα στο περίφημο σιρκουί La Sarthe του Le Mans όπου θα εμφανιστούν για πρώτη φορά με τα νέα τους αγωνιστικά χρώματα, καθένα από τα οποία έχει τη δική του σημασία. Μαζί τους θα βρίσκεται και ένα πέμπτο Ford GT, το οποίο συμμετέχει στην κατηγορία GTE Am με την ομάδα Keating Motorsports.

