Ο Λάουντα, που στέφθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1975, 1977, 1984), ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Mercedes- Benz στα τέλη του 2012 και πρόσφατα είχε ανανεώσει το συμβόλαιο του με την πρωταθλήτρια ομάδα έως το 2020. Από το 2013 ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στη Mercedes-Benz Grand Prix Ltd και κατείχε ποσοστό 10% των μετοχών της.

